Tartaruga marina salvata da un motopesca tranese al largo di Margherita

Prima tartaruga della stagione recuperata dal motopesca tranese Mariachiara Daiana al largo di Margherita di Savoia.la tartaruga finita nelle reti a strascico è stata prontamente portata a terra dall'equipaggio mentre veniva contattato il centro di recupero tartarughe marine WWF Molfetta che ha provveduto al recupero tempestivamente.Sottoposta ad un check-up completo, la tartaruga, di circa 55 cm di lunghezza di carapace, dopo gli esami radiologici è risultata "leggermente annegata".Attualmente in degenza presso il Centro di Molfetta sarà rimessa in libertà presumbilmente fra una decina di giorni.Continua dunque l'impegno della marineria di Trani che con i motopesca Poseidon, Maria Chiara Daiana, TeriyLu, San Lorenzo, San Domenico Antonio e Marilena contribuiscono notevolmente alla salvaguardia di questa specie in rischio di estinzione e in forte riduzione numerica nei nostri mari.