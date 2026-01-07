Attualità
Teatro Mimesis, il “vero Natale” in un video-racconto
Proiezione e dibattito con don Michele Fabiano. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
Trani - mercoledì 7 gennaio 2026 10.04 Comunicato Stampa
Una storia che ci racconta, sussurrata ancora nel silenzio, di coraggio, di fughe, dell'ipocrisia di tanti. E a volte scappare è l'unico gesto d'amore possibile. Una donna. Un bambino. Una scelta. Le feste sono trascorse, ma non dimentichiamo ciò che il Natale ci ha narrato: certo non cibo, luminarie, regali. C'è altro, soprattutto altro in quel racconto. Sulla scia di quell'altro, vi invitiamo a condividere insieme la visione di un video-racconto che ha bisogno solo di uno sguardo attento e di un cuore aperto: la guida alla visione sarà a cura di don Michele Fabiano.
Le informazioni per esserci
- Teatro Mimesis APS – Via Pietro Palagano, 53 a Trani
- Ingresso ore 20.00 – Inizio proiezione ore 20.30
- Prenotazione obbligatoria al 346 825 9618
