Telecamere di videosorveglianza, Di Leo: «Dopo le annunciazioni nulla viene fatto»

«Il 17 novembre dello scorso anno venne pubblicata una delle tante Annunciazioni dell'era moderna di Trani: le telecamere di video sorveglianza. È quanto "Occhi puntati su via Lagalante e via Casale" si comunicava sulla stampa. Ad affermarlo in una nota è il consigliere della Lega, Giovanni Di Leo.«Ma non solo: Via Baldassarre e piazza Duomo - prosegue -. Come sempre dopo l'annunciazione nulla viene fatto e il tutto cade lentamente nel silenzio e nell'oblio. "Tanto i tranesi protestano, ma poi piano piano se ne scordano", pensano a palazzo di città. Via Lagalante e via Casale sono ancora prive di video sorveglianza. Ma vuoi vedere che ora annunceranno le telecamere anche a piazza Tomaselli trasformata in orinatoio, stoccaggio bottiglie e parcheggio abusivo, dopo le proteste dei cittadini?».