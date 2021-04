Tentativo di furto d'auto sventato grazie all'intervento della Polizia

Tentativo di furto d'auto sventato alle prime luci del mattino in pieno centro cittadino, grazie all'intervento tempestivo di una Pattuglia Volante del Commissariato di Polizia di Stato di Trani: l'auto, abbandonata dai ladri in fuga all'arrivo degli agenti, è stata recuperate e riconsegnata al proprietario.I fatti: intorno alle 5 del mattino, il proprietario di un'auto Porsche di colore bianco, parcheggiata lungo una strada del centro, è stato svegliato dal segnale di allarme di furto della sua auto, ed ha immediatamente avvertito la Polizia. Sul posto, fra via Sasso e via Umberto, si è recata immediatamente una Volante del Commissariato di Trani, mentre i ladri erano appena riusciti a portare via l'auto. Nelle stesse vicinanze, gli agenti notavano un'altra auto, una Range Rover di colore scuro, che alla loro vista si allontanava velocemente.I poliziotti hanno tentato un inseguimento, ma i malviventi dopo poche centinaia di metri (in corso Regina Elena) hanno abbandonato l'auto rubata, dileguandosi probabilmente a bordo dell'altra auto scura, facendo perdere le proprie tracce.La Porsche è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.