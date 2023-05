Tentato furto nella Sacrestia della Chiesa dei Cappuccini: ladri messi in fuga dall'allarme

Un altro brutto episodio di criminalità senza neanche più il rispetto verso il senso del Sacro. La denuncia, anzi lo sfogo, è quella del Commissario straordinario della ex casa di riposo Vittorio Emanuele II Daniele Santoro, di cui sono stati scassinati gli accessi fino ad arrivare alla Sacrestia della chiesa dei Cappuccini. Un allarme ha frenato l'azione dei ladri, che non sono riusciti a portar via niente, ma non lo sdegno della comunità parrocchiale e dello stesso Santoro di cui pubblichiamo integralmente il post pubblicato sulla sua pagina Facebook.«Dispiaciuto o arrabbiato? Scusatemi... INCXXXATO! Questa notte alle 00:33 hanno forzato le porte delle Cucine sotterranee entrandovi dall'agrumeto, dell'Ex Casa di Riposo Vittorio Emanuele II, dove sono Commissario Straordinario, introducendosi al suo interno. Muniti di arnesi da scasso, hanno aperto le porte, e dopo un giro di "perlustrazione " hanno forzato la porta che collega un vano cucina alla Sacrestia della Chiesa dei Cappuccini. Una volta sfondata e rimossa la porta è scattato tempestivamente l'allarme che ha messo in fuga i ladri senza "bottino", lasciando gli stessi attrezzi sul posto. Questo pomeriggio giunto sul posto Don Gaetano e Don Vincenzo, hanno potuto accertare l'accaduto dalle telecamere di Videosorveglianza, e dopo avermi chiamato, ho allertato immediatamente i Carabinieri e la Polizia Locale di Trani, che hanno raccolto tutte le prove possibili e le immagini della Videosorveglianza. Quello che mi lascia più deluso, è che oggi i ladri si introducono nella Chiesa, in un luogo sacro, nella casa del Signore, senza alcuno sdegno. Sono fiducioso che le forze dell'ordine faranno il loro lavoro. Ai balordi dico solo una parola: vergognatevi!».