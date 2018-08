Terremoto in Molise avvertito su tutta la costa adriatica

È stata avvertita in modo piuttosto distinto anche a Bisceglie, complice la serata della Vigilia di Ferragosto più fresca rispetto alle temperature medie del periodo, la scossa di magnitudo 4.7 della scala Richter con epicentro in Molise, a Montecilfone, non lontano da Termoli, alle ore 23:48.Non si registrano disagi al momento sul territorio biscegliese, pur se il sisma è stato particolarmente avvertito.