Terza giornata dei Dialoghi di Trani, serata rock con Piero Pelù

Biblioteca Comunale G. Bovio

Palazzo San Giorgio

Circolo del Cinema Dino Risi

Il Vecchio e il mare

Piazza Quercia

La terza giornata dei Dialoghi inzia (ore 9.30) condalle Dimore Marinare (Vico Statuti Marittimi, 3) in compagnia del giornalista e critico letterario, giornalista di Repubblica-Bari. Un'occasione unica per incontrare e interrogare il professore più amato dello storico format TV "Per un pugno di libri" e autore del libro "Il lavoro del lettore". Il finale molto atteso è la serata a tutto rock con il fondatore dei Litfiba,Ecco l'agenda dei principali appuntamenti di venerdì 23 settembre ai Dialoghi, suddivisi per luogo:Ore 9.15 –. Con l'autrice moldavae il giornalistaIl romanzo Kinderland di Liliana Corobca affronta un tema di grande attualità per molti paesi dell'Europa dell'Est: gli "orfani bianchi", i figli di donne e uomini romeni, moldavi, ucraini, rimasti soli, perché uno o entrambi i genitori sono emigrati all'estero in cerca di un lavoro migliore.Ore 10-13. Laboratorio di scrittura creativaa cura della. Lo scrittoreinsegnerà ai partecipanti al corso come "ciascuno di noi può mettersi davanti alla finestra – o alla vasca da bagno – per esplorare quel territorio ricco e illimitato che è la nostra vita di tutti i giorni".Ore 17 – Proiezione del filmA cura dell'Nel cuore dell'Europa si trova una zona selvaggia, che ospita una varietà di ecosistemi. Questo film rivela la bellezza della Romania grezza, magica eppure fragile, lungo un anno della vita di piante, insetti ed animali di varie zone del paese. IntroduceOre 10 –Incontro a cura della Fondazione Treccani Cultura con il sociologoDopo la crisi economica del secondo millennio e di fronte alle contraddizioni del presente, la società occidentale ha trovato confortante rifugio nella nostalgia. Sono emerse prorompenti fantasie populiste e derive sovraniste, sintomi eclatanti della nostra manifesta incapacità di pensare nuove visioni e progettualità organizzative per società complesse.Ore 11.15 – Dialoghi con la storia presenta:Con lo storicoUn popolo, in particolare, ha fatto esperienza negli ultimi tre millenni di cosa significhi convivere con altri gruppi e maggioranze. Riprendere storie e movimenti delle genti ebraiche, significa raccontare chi ha conosciuto e anticipato i problemi delle culture migranti moderne, la difficile o naturale convivenza con altri popoli, dalle sponde del Mediterraneo al cuore continentale dell'Europa e oltre: una storia dove convivenze e intrecci sono stati una traccia di vita costante. In collaborazione con l'Ore 16.50 –. Conpartecipano le studentesse e gli studenti degli Istituti scolastici superiori di Trani. A cura dell'Che cosa hanno da dire i grandi autori da Swift a London, da Shelley a Bradbury, da Stevenson a Levi sulla complessità dei nostri giorni? E come la racconterebbero? Quali messaggi trasmetterebbero e attraverso quali canali comunicativi? Rimettiamo in scena gli intramontabili perché "Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire" (I. Calvino).Ore 17.45 –In che modo possiamo usare la parola scritta senza tenere conto delle immagini che premono fuori e dentro di noi? A domandarselo sono le giornalisteOre 18 – Proiezione del film di Mario Monicelli "Una biografia intima di Nino Rota e squarci sulla Bari borghese prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale.Ore 20.30 –con il poeta, giornalista di Repubblica-Bari. Convivere attraverso i versi: call poetica per la bottega della poesia.Ore 17 –. Concaporedattore di Repubblica-Bari dialoga il giornalista economicoOre 18.30 –L'attricedialoga con i finalisti della VII edizione del concorso letterario promosso dalla Fondazione Megamark. Con la partecipazione straordinaria delle case editrici.Nell'ambito della serata sarà proclamato il vincitore.Ore 21 –sale sul palco deie si racconta al pubblico intervistato dal giornalista di Bonculture,Chi è Piero Pelù? Il rocker, l'attivista, l'anarcoide, il brado, il pugile, il gigante o «el diablo»? Tutte le definizioni, con il mitico frontman e co-fondatore dei Litfiba, sono riduttive. Performer impegnato, che ha rappresentato un modello vocale e istrionico capace di influenzare le generazioni successive di rocker, nel suo ultimo libro Spacca l'infinito racconta una vita vissuta al fianco della musica e parla con il ragazzino intraprendente, originale e pieno di domande che è stato.E' possibile prenotarsi a tutti gli eventi dei Dialoghi dal sito web al seguente link:Gli incontri saranno trasmessi in streaming sui canali social dei Dialoghi (Facebook e Youtube).