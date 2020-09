Test sierologici per il personale scolastico: l'Asl dispone l'intervento attivo del dipartimento di prevenzione

Il dipartimento di prevenzione della Azienda Sanitaria Locale BT al fianco della medicina di base per l'effettuazione del test sierologici per il personale scolastico. A partire da martedì 8 settembre sarà possibile per il personale docente effettuare il test sierologico per la valutazione del Covid-19 anche presso la sede centrale del dipartimento di prevenzione in viale Trentino 79 ad Andria.Così come previsto dalle disposizioni ministeriali e regionali la Asl Bt nei giorni scorsi ha distribuito più di 8mila dosi di test sierologici presso i distretti socio-sanitari per la capillare distribuzione ai medici di base, incaricati di somministrare il test ai docente che ne dovessero fare richiesta (l'offerta è gratuita e il test è facoltativo).Per completare l'offerta il dipartimento di prevenzione garantisce la somministrazione del test al personale scolastico docente e non in servizio presso gli istituti privati paritari, al personale scolastico docente e non in servizio presso gli istituti statali non assistito da medico di base poiché fuori sede e al personale scolastico docente e non in servizio presso gli istituti pubblici i cui medici di base non aderiscono alla screening preventivo.Per effettuare il test presso il dipartimento di prevenzione è necessario prenotare chiamando il numero 0883.299.524 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14: i test saranno effettuati esclusivamente in viale Trentino 79 ad Andria dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 18,30 e il sabato mattina dalle 9 alle 12,30.