Tombini sfondati in via Annibale Maria di Francia, Andrea Ferri: "Non aspettiamo l'incidente"

A vedere lo stato della strada documentato dalle immagini e letteralmente perforato dai due tombini sfondati c'è davvero da temerlo, un incidente, soprattutto ai pedoni visto che il lato coinvolto è quello dotato di marciapiede.Grave l'accusa del consigliere Andrea Ferri che replica seccamente al"grazie della segnalazione" ricevuto dall'Amministrazione. Riportiamo integralmente il comunicato pubblicato su facebook dal consigliere."Il 14 novembre ho segnalato (posso documentarlo) al Comune di Trani che in Via Annibale Maria di Francia erano presenti due tombini in cemento completamente sfondati e che, vista anche la scarsa illuminazione, erano pericolosissimi per i pedoni e i runner che percorrono quella strada. I due tombini, poco distanti tra loro, sono situati sull'unico lato pedonale dotato di marciapiede. Due pericolose insidie che vista la profondità possono creare danni fisici importanti. Alla segnalazione è seguito un "grazie per la collaborazione". Oggi 3 Gennaio i due tombini sono ancora lì, nello stato che potete vedere in foto. La prossima volta tenetevi il grazie e intervenite. Ps: se qualcuno si fa male questa volta non portate il danno come debito fuori bilancio..!"