Tommaso Laurora: "La mia forza dipende soltanto dall'impegno di ciascuno di voi"

All'indomani della elezione a consigliere provinciale Bat, Tommaso Laurora ringrazia "tutti coloro che hanno contribuito al risultato ottenuto.La dedizione ed il costante impegno di questi anni - dice - continueranno ad essere il faro e la guida della mia e nostra azione politica che da domani allarga i suoi confini e le sue prospettive per contribuire alla crescita della nostra provincia. Con la piena consapevolezza del nuovo incarico, so già che saranno anni di duro lavoro ma anche di grandi opportunità da cogliere. Chi mi conosce sa che, come sempre, resterò in ascolto di tutte le voci del territorio per poter rappresentare al meglio le necessità dei miei concittadini, delle associazioni e dei consiglieri comunali.Mi piace pensare che questo risultato non rappresenti un "punto d'arrivo", al contrario, sia il nostro comune e nuovo "punto di partenza" per dare sempre più forza e vigore all' azione politica perché la mia forza dipende soltanto dalla forza e dall'impegno di ciascuno di voi.Rimbocchiamoci quindi le maniche e diamoci dentro! Ancora grazie a tutti".