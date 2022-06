Torna a riunirsi il Consiglio Comunale giovedì 23 alle 10.30

Il Consiglio comunale è convocato giovedì 23 giugno alle ore 10.30 in prima convocazione (seconda convocazione fissata lunedì 27 giugno alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Presa d'atto cessazione ope legis dalla carica di consigliere comunale e contestuale subentro del consigliere comunale Vincenzo Topputo2) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 51 del 09.05.20223) Approvazione rendiconto della gestione dell'esercizio 20214) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 150/2022 del giudice di pace di Trani in favore di – omissis –5) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2109/1042 del tribunale di Trani r.g. 1042/2019 resa nel giudizio Ciocia Giulio e. c/ Comune di Trani6) Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n.ro 576/2022, emessa dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione terza, nel giudizio 1700/2015 reg. ric. refusione spese di giudizio. Creditore: Vodafone