Torna a Trani Il Giullare, il Festival nazionale del Teatro contro ogni barriera dal 18 luglio all'8 agosto

Torna a Trani. 200 persone, artisti, accompagnatori, simpatizzanti provenienti da ogni parte di Italia portano gli spettacoli del Festival in sei diversi luoghi della, Centro Jôbêl, Castello Svevo, Molo Sant'Antonio, Lega Navale, Piazza Mazzini e Piazza Duomo.e si svolgono nel rispetto delle misure anti COVID-19. È la tredicesima volta: un 13 che non solo è il numero di questa edizione, ma anche il numero degli eventi in programma quasi a voler sfiorare la suggestione che la simbologia dei numeri ci pone e che vede proprio nel 13 la rottura dell'armonia, l'incarnazione del disordine.Se "l'armonia" di questi quasi due anni è stata convivere con il COVID. Ci auguriamo davvero che la "follia" del Giullare irrompa a creare disordine per tornare a scuoterci, per tornare a ribaltare i sensi comuni, per tornare a farci rigustare la bellezza di lasciarci stravolgere e affascinare da un nuovo modo di vivere la normalità e la diversità attraverso l'arte.– ingresso 20:30 e sipario ore 21:00Spettacolo teatrale a cura della Compagnia Teatrale "Il Giullare"A cura di Francesco DonatoPrenotazione obbligatoria: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT4jFWEFJF0kmUq17GiZjndSgDSXR4jaYCeEzwBEFR7kDeNw/viewform Spettacolo di Danza, Musica e Teatro, dove la disabilità diventa invisibile e a parlare è solo l'Arte.Spettacolo di Teatro e Musica, di e con Guido Marangoni.Spettacolo teatrale a cura dell'Associazione "Le mani incatenate" – BariSpettacolo teatrale a cura dell'Associazione di promozione sociale "La Ribalta" – SalernoSpettacolo teatrale a cura dell'Associazione "Il Cerchio Fare assieme Onlus" – TrentoSpettacolo teatrale a cura dell'ASD "Diversamente in Danza" – VeronaIncontro – spettacolo con Christopher Castellini – l'illusionista della MenteEvento in collaborazione con "Il vecchio e il mare"Evento in collaborazione con Lega NavaleTalk con Paola Severini e Niccolò AgliardiSerata spettacolo condotta da Mauro Pulpito2021 gode del patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Regione Puglia, del Comune di Trani, della Direzione Regionale Musei della Puglia, di RAI per il Sociale, dell'adesione di circa 30 realtà del terzo settore e della cultura e della collaborazione de "Il vecchio e il mare" e della "Lega Navale" di Trani.