Torna a Trani il “Santogral Beer Fest”

Appuntamento con musica, street food e divertimento per tutti nelle giornate del 17, 18 e 19 ottobre

Stand degustazione birre

Hot dog, pucce pugliesi, cuoppo di frittura e altri piatti irresistibili

Spettacoli musicali, artisti di strada, trampolieri e fuoco

Tanto divertimento per tutta la famiglia

Trani si prepara ad accogliere tre giorni di festa, gusto e spettacolo con il, in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre in via San Giorgio. Un evento imperdibile che unisce degustazioni di birre, street food, musica live, artisti di strada e tante attività per grandi e piccini.Cosa troverai:Di seguito il programma completo.Start ore 19:00Serata speciale in occasione dei 50 anni di "Bohemian Rhapsody"Ore 21:00 – Concerto dei "Queentology": un omaggio emozionante ai QueenDalle ore 18:30 – Spettacolo di artisti di strada, trampolieri e fuocoOre 21:00 – Concerto "Khris & Damien"Un viaggio nella musica americana: dal Rock'n'Roll al Country, dal Folk al Southern-RockDalle ore 11:00 – Esposizione di moto e vespe d'epocaIn collaborazione con l'associazione TurenumDalle ore 18:00 – DJ setGran finale con il live de "Gli Zii di Milano": musica italiana anni '60 e '70Ingresso liberoVia San Giorgio, TraniSegui i canali social di "Santogral" per tutti gli aggiornamenti.Per info: 0883.482188