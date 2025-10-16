Birra
Birra
Speciale

Torna a Trani il “Santogral Beer Fest”

Appuntamento con musica, street food e divertimento per tutti nelle giornate del 17, 18 e 19 ottobre

Trani - giovedì 16 ottobre 2025 14.11 Sponsorizzato
Trani si prepara ad accogliere tre giorni di festa, gusto e spettacolo con il Santogral Beer Fest, in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre in via San Giorgio. Un evento imperdibile che unisce degustazioni di birre, street food, musica live, artisti di strada e tante attività per grandi e piccini.

Cosa troverai:
  • Stand degustazione birre
  • Hot dog, pucce pugliesi, cuoppo di frittura e altri piatti irresistibili
  • Spettacoli musicali, artisti di strada, trampolieri e fuoco
  • Tanto divertimento per tutta la famiglia
Di seguito il programma completo.

Venerdì 17 ottobre
Start ore 19:00
Serata speciale in occasione dei 50 anni di "Bohemian Rhapsody"
Ore 21:00 – Concerto dei "Queentology": un omaggio emozionante ai Queen

Sabato 18 ottobre
Dalle ore 18:30 – Spettacolo di artisti di strada, trampolieri e fuoco
Ore 21:00 – Concerto "Khris & Damien"
Un viaggio nella musica americana: dal Rock'n'Roll al Country, dal Folk al Southern-Rock

Domenica 19 ottobre
Dalle ore 11:00 – Esposizione di moto e vespe d'epoca
In collaborazione con l'associazione Turenum
Dalle ore 18:00 – DJ set
Gran finale con il live de "Gli Zii di Milano": musica italiana anni '60 e '70

Ingresso libero
Via San Giorgio, Trani

Segui i canali social di "Santogral" per tutti gli aggiornamenti.

Per info: 0883.482188
  • eventi
