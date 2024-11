Torna Calici nel Borgo Antico a Bisceglie: vino, tipicità pugliesi e artisti di strada per tre giorni di festa

Tre serate di vini pugliesi, gastronomia, musica dal vivo e artisti di strada: l'1, 2 e 3 novembre torna Calici nel Borgo Antico nel centro storico di Bisceglie dopo il successo riscosso lo scorso anno dalla rinnovata formula della kermesse enogastronomica, arricchita nell'offerta culturale e nelle iniziative solidali.A partire dalle ore 20, trenta rinomate cantine e aziende agricole pugliesi metteranno come sempre a disposizione i propri vini da scoprire e assaporare. Vini rappresentativi dell'intero territorio regionale, dal Gargano al Salento, e delle più diverse sfumature di gusto e colore: dai grandi rossi che rappresentano la Puglia in tutto il mondo, ottenuti da vitigni a bacca nera fra i quali, tra i più famosi, il Primitivo, il Negroamaro e il Nero di Troia, fino ai bianchi piacevoli al palato, dal Bombino Bianco al Fiano. Non mancheranno inoltre i rosati, fiore all'occhiello della nuova produzione pugliese e simbolo di un'antica tradizione vinicola che si ripropone oggi in una veste differente.Le strade della città vecchia si trasformeranno anche quest'anno in un vero e proprio itinerario del gusto a cielo aperto, grazie ai ristoratori biscegliesi che proporranno un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina, con un occhio di riguardo per le tipicità regionali. Panzerotti, orecchiette con le cime di rapa, spaghetti all'assassina e panini con la tradizionale "brasciola" sono alcune delle pietanze che potranno essere degustate insieme a un buon calice di vino.Tornerà a colorare anche questa edizione la festosa presenza di numerosi artisti di strada provenienti da tutta Italia, che animeranno nelle tre serate le strade e le piazze del centro storico biscegliese con uno spettacolo circense ininterrotto e diffuso. La musica di bande e giovani musicisti del territorio allieterà inoltre i visitatori durante il loro itinerario enogastronomico.Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari.