Torna Cattedrale all'alba, il 21 giugno in piazza Duomo

La presentazione il 12 giugno in sala Giunta

Giovedì 12 giugno alle ore 11 presso la sala Giunta del Palazzo di Città è in programma la presentazione della terza edizione del concerto evento "Cattedrale all'alba", in programma sabato 21 giugno (festa della musica) con inizio alle ore 4.15 da piazza Duomo.Ad esibirsi sotto il monumento simbolo della città sarà l'Orchestra Sinfonica Federiciana, diretta dal Maestro Benedetto Grillo. Alla conferenza stampa di presentazione interverranno il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Puglia, Pasquale Preziosa, il direttore artistico, Sara Allegretta, ed il ⁠direttore musicale, il maestro Benedetto Grillo. Interverranno anche i rappresentanti istituzionali della Città di Trani per presentare un appuntamento emozionante, giunto alla terza edizione, che resterà nel cuore di chi vi parteciperà.Nella circostanza, sarà presentato il palinsesto degli eventi estivi dell'orchestra che ha formalizzato da poco l'incarico assunto dal maestro Riccardo Muti, designato presidente onorario della Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana.