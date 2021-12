Torna il villaggio di Natale a Santa Geffa

Torna ancora una volta il villaggio di Natale a Santa Geffa. Dopo gli ultimi appuntamenti, il parco sociale si animerà con elfi, Babbo Natale e zampognari pronti a regalare nuove emozioni ai più piccoli. L'evento si svolgerà domenica 19 dicembre a partire dalle 10 con le attività per i bambini, per poi proseguire alle 12.30 con la degustazione del contadino a base di orecchiette al ragù e panzerotti. Alle 16, per concludere la giornata, si potrà assistere alla magia del falò finale. Per informazioni e prenotazioni: 3283057259; 3206745968.