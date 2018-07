Torna la "Degustazione Casual", la festa del vino italiano ed europeo

Food & More e Officina del Vino insieme a Il Vecchio e il Mare, martedì 24 luglio, tornano con la terza edizione della "Degustazione Casual", la gioiosa e informale festa del vino italiano ed europeo a due passi dal mare. Un viaggio enoico tra Italia, Francia, Germania, Austria, Spagna, Slovenia, Ungheria. Si partirà dalla Puglia, solcando tutta la penisola, attraversando poi la Champagne, la Borgogna, la Provenza, l'Alsazia, la Mosella e molto altro. Un piccolo spazio, per la prima volta, sarà anche dedicato ai vini prodotti al di fuori dell'Europa: Usa, Nuova Zelanda e Cile.I ristoratori presenti allieteranno la serata e accompagneranno i vini con le loro preparazioni. Il food sarà a cura dello chef Riccardo Barbera di Masseria Barbera (Minervino Murge), dello chef Mario Musci di Gallo Restaurant (Trani), dello chef Giuseppe Boccassini di Memorie di Felix Lo Basso (Trani), dello chef Domenico Giannico di Giardino Broquier (Trani), dello chef Donato di Pierro della Locanda di Beatrice (Corato), dello chef Nicola Amoruso del Ristorante Regia (Trani), di Gigi di Feo dell'Officina del Vino (Trani) e de Il Vecchio e il Mare.Sarà possibile degustare i vini delle seguenti aziende:Vini esteri:Bruno Paillard (Champagne, Francia), maison Philippe Gonet (Champagne, Francia), Monmarthe (Champagne, Francia), Engel (Alsazia, Francia), Château La Maroutine (Bordeaux, Francia), Château Chatelard (Borgogna, Francia) Domaine Sébastien DAMPT (Borgogna, Francia), Domaine du Haut Perron, (Loira, Francia), Domaine LEBRUN- LEPF (Loira, Francia), Pithon-Paillé (Loira, Francia), Domaine Houchart (Provenza, Francia), Ferraton Père et Fils (Valle del Rodano), Fritz HAAG (Mosella, Germania), Dr. Loosen (Mosella, Germania), Villa Wolf (Germania), Bründlmayer - Kamptal (Austria), Wohlmuth (Austria), Zillinger (Austria) Bodegas Protos (Spagna), Disznókö (Ungheria), Verus (Slovenia), Ant More (Nuova Zelanda), Dos Almas (Cile), Barboursville Vineyards (Usa).Vini italiani:Zenato (Veneto), Inama (Veneto), Ruggeri (Veneto), Vie di Romans (Friuli), Vigne di Zamò (Friuli), Ronc Sorel (Friuli), Ca' Bolani (Friuli), Maso Martis (Trentino), Muri Gries (Alto Adige), Castello di Gussago (Franciacorta, Lombardia), 1701 (Franciacorta, Lombardia), Marchesi di Barolo (Piemonte), Cantine Lvnae (Liguria), Cantine della Volta (Emilia), Marchesi Frescobaldi (Toscana), Podere 414 (Toscana), Capannelle (Toscana), Ciavolich (Abruzzo), I Capitani (Campania), Terre di Balbia Ligrezza (Calabria), Baglio del Cristo di Campobello (Sicilia), Terrazze dell'Etna (Sicilia), Firriato (Sicilia), Elena Fucci (Basilicata), Gianfranco Fino (Puglia), Palama (Puglia), Conti Zecca (Puglia), Masseria Li Veli (Puglia), Pietraventosa (Puglia), Altemura (Puglia), Giancarlo Ceci (Puglia), Giovanni Aiello (Puglia).L'inizio è previsto alle ore 20:30 presso il Vecchio e il Mare a Trani. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 347/5054539.