Tour della provincia di Barletta-Andria-Trani con l'on. Antonio Tajani

ore 16.30 a Barletta "un caffè con Tajani" presso l'lpanema sulla litoranea di Levante. Interverranno i candidati al consiglio regionale di FI Bat (Lanotte, Nespoli, Minervino, Pagliaro, Tomasicchio), i dirigenti, i militanti ed i simpatizzanti del partito della sesta provincia pugliese.

ore 17.30 ad Andria, in viale Crispi n. 40, presso il Good for Food, un incontro sul tema "Rapporti Europa Regioni Enti locali". Interverranno i candidati al consiglio regionale di FI Antonio Nespoli e Tonia Pagliaro, unitamente al candidato sindaco del centrodestra Antonio Scamarcio. Modera l'incontro il prof. Domenico Fracchiolla.

ore 18.45 a Trani, in Piazza della Libertà, si terrà la presentazione dei candidati al consiglio comunale. Interverrà il candidato al consiglio regionale di FI Emanuele Tomasicchio ed il candidato sindaco Filiberto Palumbo.

Il vice presidente di Forza Italia on. Antonio Tajani domani sarà in tour nella provincia di Barletta Andria Trani. Lo annuncia Luigi De Mucci, Commissario provinciale di Forza Italia per la Bat.Di seguito gli appuntamenti in programma: