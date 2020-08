Tra bilanci e prospettive per il futuro l'Amet si racconta ai cittadini

Ad un passo dalla fine del mandato, i vertici dell'Amet, dall'amministratore delegato Giuseppe Paolillo, al presidente Francesco De Marinis, passando per l'assessore Luca Lignola, hanno presentato il bilancio dell'azienda. Tempo di tirare le somme, dunque, ma anche di presentare ai cittadini i grandi progetti per il futuro.Dall'apertura del sito internet, all'ampia collaborazione con i sindacati, Amet ha racchiuso in una presentazione quanto è stato fatto in questi anni e quanto ancora c'è da fare. Tra i grandi cambiamenti che l'azienda incontrerà presto per la sua strada spicca un percorso di inserimento di nuove figure professionali per il ricambio generazionale. A partire dal 2021, infatti, è previsto l'inserimento, in tre anni, di circa 30 figure professionali (da espletare tramite concorsi esterni e procedure concorsuali di progressione interna).Non solo, l'azienda intende avviare un percorso di innovazione tecnologica e di digitalizzazione dei servizi offerti, oltre ad aumentare la qualità complessiva dei servizi offerti verso cittadini ed imprese. Stando a quanto dichiarato, il percorso strategico nel quale Amet si è già imbarcata porterà grossi benefici all'azienda.Ma che altro propone l'azienda per il futuro? Spazio agli impianti fotovoltaici per l'autoproduzione, al pagamento delle bollette online, all'arrivo di quattro nuovi mezzi, al pagamento elettronico del titolo di viaggio mediante l'utilizzo dell'App. E ancora: una ridefinizione delle nuove linee urbane, la geolocalizzazione dei mezzi ed una maggiore sinergia con Stp. In programma anche l'introduzione di sistemi tecnologici evoluti che permettano il costante monitoraggio dello stato della rete elettrica. In futuro, saranno installate anche le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Inoltre, saranno ampliate le aree di sosta e le modalità di pagamento della sosta: anche con sms con addebito su conto telefonico.Infine, l'azienda ha previsto anche l'installazione dei nuovi contatori 2G che garantirebbero una maggiore consapevolezza dei propri consumi grazie alla possibilità di controllare ogni giorno il dettaglio dei prelievi di energia elettrica, suddivisi per singolo quarto d'ora; la possibilità di inviare i dati a dispositivi esterni, grazie a un canale di comunicazione dedicato e quella di visualizzare in tempo reale la potenza assorbita in ogni momento;Non solo progetti, ma anche un preciso bilancio di quanto è già stato fatto: il pagamento della sosta solo con grattini e app, l'installazione dei parcometri e la dotazione di auto e bici elettriche. E ancora: l'illuminazione del fortino della Villa comunale, il rinnovo dell'illuminazione di Porta Vassalla, di piazza Regia Udienza, del parco giostrine della Villa comunale, di piazza Marconi; una sensibile riduzione dei tempi di intervento di manutenzione sulla P.I. e l'avvio del progetto sperimentale su via Moro dell'efficientamento energetico a led. Pubblicata anche una manifestazione di interesse per l'utilizzo delle infrastrutture.