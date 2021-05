Tra fede e tradizione Trani rievoca il Miracolo del Crocifisso di Colonna

Si sono svolte tutte secondo programma le celebrazioni organizzate per commemorare il miracolo del Crocifisso di Colonna. Per il secondo anno consecutivo la festa è stata rimodulata secondo le normative anti-covid: niente processione per il centro cittadino ma solo celebrazioni liturgiche.Alle ore 11, sul piazzale Santa Maria di Colonna, si è svolta la concelebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie titolare di Nazareth e che ha visto la partecipazione dell'intero clero cittadino, delle autorità civili e militari e dei rappresentanti delle Arciconfraternite e Confraternite di Trani. Presenti, tra gli altri, anche il sindaco Amedeo Bottaro, nella sua prima apparizione pubblica dopo il covid ed il Colonnello Luca Carbonettii, Comandante del 9° Reggimento Fanteria di Trani.Alle 12 è seguito un particolare momento di preghiera di affidamento della Città di Trani alla protezione del S.S. Crocifisso in sostituzione del tradizionale imbarco e sbarco sul Porto.Ad assicurare che tutto si svolgesse in sicurezza sono scese in campo le forze dell'ordine, Polizia locale e di Stato, l'Anps e la Misericordia Trani. La Polizia municipale ha messo a disposizione anche un mezzo elettrico per salita e discesa per i fedeli con difficoltà di deambulazione.Il Crocifisso quest'anno sarà infine ospitato dalla Parrocchia Santa Chiara ( qui il programma ) dove sono in programma altre celebrazioni e momenti di preghiera.