Tra yoga, mare e poesia: Stefania Bucci pubblicata nella raccolta nazionale "Parole in fuga"

"Guarda, è a pagina centosettantacinque!!": non è in sè dalla gioia Stefania Bucci , operatrice olistica e insegnante di yoga, amica delle albe che accendono il cielo di Trani anche quando i piedi nudi sulla sabbia gelano per il freddo :"Non temere, vivi forte", è nei primi versi del componimento scelto dalla casa editrice fondata dal poeta Giuseppe Aletti con il preciso scopo di diffondere e invogliare alla pratica della poesia, come in un' educazione sentimentale da coltivare e da condividere attraverso concorsi letterari e contest.Il "vivere forte" di Stefania è estremamente percepibile dal suo profilo Instagram, sul quale pubblica le esperienze sensoriali che vive nel contatto intimo con la natura e in particolare con il mare: fin quando il tempo l'ha consentito non è stato raro vederla sfiorare le distese calme di azzurro dalla nostra costa sulla sua tavola da sup . E quando la città dorme ancora, i sublimi i primi raggi del giorno li condivide in bellissimi post, dove pubblica le gocce di poesia che in quei momenti le scaturiscono nel cuore.E infatti tra meditazione, dialogo con l'infinito che il cielo e il mare portano con sé, il contatto con i giovani che porta alla scoperta di inattesi e inesplorati luoghi di riposo e meditazione nelle proprie anime, grazie a progetti proposti e accettati nelle scuole, un abito in un animo sensibile come il suo inevitabile, inevitabile quasi che trovasse spazio anche la poesia.Stefania scrive da tanto, da sempre forse : e già lo scorso anno, a seguito di un periodo difficile, la poesia si era rivelata una catarsi preziosa per ricominciare una fase nuova della vita, pubblicata nella sua prima raccolta "È una promessa d'amore".La poesia da allora ha continuato a sgorgare sempre più potentemente, proprio sollecitata dalle struggenti nascite del giorno sulle rive di Trani, in particolare dalla Baia del pescatore, dove di frequente insegna lo yoga in un contatto con la natura dove questa pratica antica riesce davvero a consentire di lavorare su se stessi e le corde più profonde della propria anima."Vivere forte" è stata scelta, Insieme alle altre pubblicate, tra migliaia giunte da tutta Italia: un invio senza crederci troppo - benché a seguito di una menzione speciale della stessa casa editrice per la sua poesia "Trecce " - semplicemente con il desiderio di partecipare a quello che il poeta Aletti definisce un'azione necessaria-ormai da 18 anni - in un momento precario e confuso in cui c'è assoluto bisogno di poesia. E negli occhi limpidi di Stefania, intessuti dell'oro e dell'azzurro del mattino, impastati anche di tramontane, maestrali potenti, tempeste, la gioia di vivere nasce anche dal compimento di quel bisogno.Esprimere l'immenso che si è dentro è un grande dono, che Stefania coltiva e condivide. Sarà per questo che sempre più frequentati sono i suoi corsi dedicati alle donne in gravidanza, tesi a infondere pace, quiete, serenità nell'attesa del dono più grande : perché "quando le cose che ti danno Gioia vengono condivise con amore creano una bellezza piena"