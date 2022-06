Traffico caotico e mancanza di parcheggi: Italia in Comune chiede migliore organizzazione

"Lo scorso fine settimana a Trani si è svolto festival arte pirotecnica. Centinaia e centinaia di auto sono giunte in città, situazione sicuramente preventivabile. Ma ancora - scrive in una nota il segretario di Italia in Comune, Vincenzo de Simola - una volta la città ha notevolmente sofferto le storiche criticità, ovvero il traffico caotico ovunque e la mancanza di parcheggi organizzati.Ancora una volta l'amministrazione non è riuscita a programmare per tempo l'organizzazione della mobilità e strutturare il sistema della sosta.Si è persa l'ennesima occasione per mostrare a tutti coloro che giungono in città che Trani è una città organizzata e dotata di servizi efficienti.Il prossimo 10 luglio si svolgerà a Trani la serata conclusiva di battiti live.Vogliamo farci trovare impreparati ancora una volta ad accogliere le tantissime persone che giungeranno in città per l'evento?Sarebbe il caso di prevedere un piano parcheggi a carattere straordinario, nonché l'emissione di ordinanze a tutela dell'ordine pubblico e del controllo per la vendita di alcoolici.Italia in Comune suggerisce di individuare per tempo terreni privati e pubblici nelle periferie della città come aree parcheggio a tariffa prestabilita e bus navetta.Ben vengano manifestazioni ed eventi capaci di attrarre gente da paesi vicini, ma la bellezza Trani non può essere compromessa dalle auto che parcheggiano dove vogliono e vanno dove vogliono. È necessario, altresì, potenziare per l'occasione le corse amet e installare bagni chimici perché le attività commerciali della nostra città non sono bagni pubblici"