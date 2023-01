Tragedia familiare a Trani: omicidio-suicidio in una villetta nella campagna cittadina

Tragica scoperta in serata nei pressi di via Duchessa d'Andria in strada vicinale S. Lucia

Una tragica scoperta nella serata di domenica in una villetta della campagna cittadina: si tratterebbe di un omicidio/suicidio avvenuto all'interno di una abitazione rurale in strada vicinale S. Lucia, nei pressi di via Duchessa d'Andria, dove un uomo di 52 anni avrebbe ucciso la moglie di 45 anni, togliendosi poi la vita. Si tratta delle prime frammentarie notizia della tragedia; la zona è stata completamente interdetta ed è presidiata dai Carabinieri, che si occuperanno dell'indagine.Pare che l'allarme sia stato dato dalla giovane figlia della coppia che, non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori, ha fatto rientro a casa facendo la tragica scoperta, allertando le Forze dell'Ordine.Seguono aggiornamenti su questo tragico episodio