Tranensis: presentato in piazza Libertà il programma estivo

Presentato il programma estivo di Tranensis

All'inizio della stagione estiva l'associazione Tranensis ha già dimostrato la sua azione nel tessuto più profondo della città: i tranesi. Lunedì sera c'è stato un ulteriore contatto con la cittadinanza, anche ad attività già avviate : un nuovo modo di presentarsi ma in fondo il più antico, tutto sommato il più efficace e diretto, in piazza Libertà, con un piccolo banchetto al quale i componenti del nucleo di fondatori dell'associazione sono stati a disposizione di chiunque avesse bisogno di informazioni o volesse fare proposte.Un vero e proprio " to be" , parafrasare il linguaggio del business: qui l'investimento è la cultura , la condivisione del patrimonio visibile e immateriale di Trani."Le nostre iniziative hanno innanzitutto l'obiettivo di far affezionare, di rinforzare il legame tra i tranesi e la loro città, ha dichiarato il presidente Alfredo Cavalieri: "stasera poi c'è stato proprio un incontro vis a vis, con un riscontro davvero insperato"."I tranesi si stanno recando qui per conoscerci, per scambiare dei pareri , per confrontarsi ascoltando i nostri intenti ma soprattutto proponendo iniziative da costruire insieme a trecentosessanta gradi ; evidente come molti cittadini siano attratti dal fatto che l'associazione sia libera da qualsiasi orientamento politico o religioso, che con le proprie iniziative altro non ha se non l'obiettivo di far affezionare a questi luoghi, ai volti, alle storie , a tutto ciò che ha formato, forma e vuole formare il futuro della nostra città , un modo di fare bello e genuino."È stato il segretario Maurizio di Reda invece a esporre le tante iniziative previste ad animare per tranesi e per i turisti i prossimi mesi estivi .Oltre la le prossime due tappe della passeggiata a Trani, sottolineando che la prima tappa ha avuto un successo che è andato ben oltre le aspettative con oltre 20 persone partecipanti, è in programma un concerto con due ragazze tranesi non vedenti, a testimoniare non solo la musica che unisce ma la capacità di ognuno di saper andare oltre i propri limiti; e ancora dall' 11 al 15 luglio un contest fotografico sul mare, elemento vitale della nostra città.Ne hanno anche per il nostro Santo Patrono,i ragazzi di Tranensis, in collaborazione con l'amministrazione comunale e il comitato feste patronali, in un tour per la città dedicato ai bambini e finalizzato a far conoscere loro, in modo vivo e contestualizzato nei luoghi storici toccati della sua breve vita, san Nicola il pellegrino.Grande soddisfazione inoltre nell'aver coinvolto Enzo Guacci che realizzerà con Tranensis un percorso per ridare vitalità vigore e far conoscere alle nuove generazioni il nostro dialetto. Infine l'annuncio delle cosiddette Agorà tranesi, che avverranno nello stile delle antiche piazze greche, attraverso la guida di tre illustri ospiti che faranno le veci dei grandi filosofi in un'atmosfera simile a quella degli antichi anfiteatri.Daranno vita a momenti di riflessione, condivisione e discussione con i cittadini: niente conferenze con un relatore e un pubblico, ma davvero .momenti di un dialogo aperto e costruttivo