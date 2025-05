Trani a giugno sarà la regina della Motonautica Europea

4 foto Campionato Off Shore Trani Presentazione

Trani sarà la regina della Motonautica grazie al Campionato Europeo di Off Shore Grand Prix Regione Puglia - Trofeo di città di Trani che si terrà, da giovedì 5 a domenica 8 giugno, lungo tutto il tratto delle acque antistanti la città in un percorso che si svilupperà dal Monastero di Colonna alla Cattedrale, con allestimento presso il Molo di Santa Lucia dell'area tecnica e del paddock che sarà visitabile dalla appassionati e dai curiosi. La tappa di Trani, vedrà contendersi il trofeo 13 team provenienti da diversi paesi europei tra cui Finlandia, Norvegia, Svezia, Belgio e Francia.Sarà una gara entusiasmate e molto glamour, per certi versi, che polarizzerà l'attenzione favorendo, così come è già successo per l'evento Frecce Tricolori, una presenza turistica importante che farà girare sicuramente l'economia della città. Alla presentazione di stamani in Sala Tamborrino presso il Comune di Trani erano presenti il dott.Co-organizzatore e vice presidente Assonautica Italiana: " Sarà un evento molto importante per il movimento sportivo e per il turismo locale, i ritorni saranno importanti grazie ad una copertura mediatica che porterà le immagini di Trani in tutto il mondo", per l'Amministrazione il V.Sindacol'Assessora alla Sport dott.ssae l'avv., Assessora alla Polizia Locale e Viabilità.Qualche nota tecnica che riguarda le caratteristiche dei mezzi offshore possono raggiungere variano significativamente in base alla classe dell'imbarcazione e alle specifiche competizioni, in generale, le imbarcazioni offshore sono tra le più veloci del mondo in ambito nautico, a Trani saranno in competizione team di Classe 1 , una vera Formula Uno del mare, la classe regina delle competizioni offshore a livello internazionale, imbarcazioni con due motori entrobordo da circa 1100 cavalli ciascuno, che possono superare i 257 km/h (160 mph).