Una folla festante accoglie il Crocifisso di Colonna sul Porto di Trani. LE FOTO

Migliaia i fedeli scesi in strada per venerare il sacro ligneo

Il Crocifisso quest'anno sarà custodito nel Santuario Madonna di Fatima. Durante questo periodo, sono previsti momenti di preghiera e riflessione aperti alla cittadinanza, in continuità con un percorso di fede che si rinnova anno dopo anno e che continua a rappresentare uno dei momenti più intensi e identitari per la comunità tranese.

La presenza massiccia dei fedeli e l'atmosfera festosa di una città baciata dal sole hanno reso l'evento, ancora una volta, una vera festa popolare di fede, tradizione e appartenenza.

Una giornata dal sapore tipicamente estivo ha fatto da cornice all'atteso e sentito appuntamento con il Crocifisso di Colonna, che anche quest'anno ha richiamato centinaia di fedeli sul porto della città. Il caldo fuori stagione e il cielo sereno hanno accompagnato ogni momento del rito, contribuendo a rendere l'evento ancora più partecipato ed emozionante.Il Sacro Crocifisso, come da programma, è stato trasportato via terra fino al Lido Anmi e da lì imbarcato sulla motovedetta della Guardia di Finanza. Dopo un breve tragitto via mare, lo sbarco è avvenuto al Molo Santa Lucia, dove il simulacro è stato accolto da un caloroso benvenuto fatto di musica, fuochi pirotecnici e l'abbraccio gioioso dei presenti.A seguire, la processione solenne per le vie cittadine, alla quale hanno preso parte l'Arcivescovo Monsignor Leonardo D'Ascenzo, le autorità civili e militari, la confraternita di San Nicola, l'associazione femminile "Santissimo Crocifisso", l'Ordine Secolare dei Servi di Maria e numerosi rappresentanti del clero locale.