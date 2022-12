Trani Art Light Festival: migliaia di persone da tutta la Puglia per lo spettacolo di luci in piazza Quercia

È già al lavoro per la prossima edizione l'associazione turistico culturale Incanto: visto il riscontro delle migliaia di persone arrivate in piazza Quercia dalle 18:00 alle 23:00 di sabato 3 e domenica 4 dicembre, il Trani Art Light Festival non spegnerà le luci, lo stupore e la meraviglia suscitati in questa prima edizione. Accorso da tutta la Puglia, grazie anche al tam tam di social e delle testate locali che hanno reso virale l'evento, durante i minuti delle proiezioni e del video mapping il pubblico non si è risparmiato in applausi e espressioni di meraviglia durante l'avvicendarsi della fantasmagoria di colori nella grafica capace di raccontare attraverso effetti di straordinaria ed emozionante suggestione."Le barchette di carta che da piazza Quercia hanno incantato grandi e bambini davvero faremo in modo che tornino nella nostra Città": così Cristoforo Todisco, organizzatore dell'evento realizzato in collaborazione con la Regione Puglia, Puglia promozione e la Città di Trani. "Ma soprattutto grazie alla maestria tecnica e artistica firmata dallo studio Leandro Summo di Ruvo di Puglia, davvero una eccellenza internazionale della nostra regione di cui andare orgogliosi."Un orgoglio manifestato anche dal sindaco Amedeo Bottaro, che ha vissuto insieme ai numerosissimi presenti il fiabesco spettacolo, e poi condividendolo su suoi profili social, davvero a mostrare quanto la città, vestita di arte e iniziative speciali, si possa vestire e sempre più di nuova bellezza.