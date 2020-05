Trani Autism Friendly, l'evento conclusivo in diretta streaming

L'appuntamento finale del progetto Trani Autism Friendly si svolgerà il 20 maggio, alle 15.30, in diretta streaming sulla pagina ufficiale del Comune di Trani. «Lo tsunami che ha sconvolto le nostre vite - scrive Fabrizio Ferrante - non ci impedirà di realizzare i nostri progetti per le famiglie e per i ragazzi. Ecco perché l'evento finale (pensato inizialmente come grande incontro di tutti i partecipanti al progetto con la città) lo terremo on line. Subito dopo provvederemo alla consegna degli attestati e del kit del TAF. Ci vediamo sulla pagina istituzionale del Comune di Trani il 20 maggio, Comune e ASL Bt hanno realizzato qualcosa di straordinario e realizzeranno molto altro».All'incontro parteciperanno il sindaco Amedeo Bottaro, Fabrizio Ferrante, il direttore generale dell'Asl, Alessandro Delle Donne, l'assessore alle politiche sociali Patrizia Cormio e la dott.ssa Brigida Figliola.