Trani, baby gang terrorizzano via Mario Pagano e dintorni

Baby gang in azione su via Mario Pagano, all'altezza del Cinema Impero, questa sera intorno alle 19.30, con insulti e minacce ai commercianti della zona. Allertate le forze dell'Ordine, sono intervenute pattuglie di Carabineri e Polizia di Stato, ma i bulli si sono dileguati.Non è la prima volta che accadono episodi del genere in quella zona, con piante rovesciate e danneggiamento di vetrine e suppellettili varie: è forte il grido d'allarme e di aiuto dei commercianti (ma anche dei residenti esasperati)i, già colpiti duramente dalla crisi e dall'emergenza covid.Da tempo chiedono un sistema di videosorveglianza e maggiore attenzione su questa area del centro cittadino, una volta considerata il salotto buono della città, oggi in preda alle baby gang sopratutto nelle ore serali e notturne.