Trani capitale italiana della cultura 2021: riaperti i termini per le proposte progettuali

L'Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Trani ed il Comune di Trani hanno ritenuto necessario utilizzare il tempo a disposizione per arricchire il dossier di candidatura realizzato, offrendo agli stakeholder interessati l'opportunità di presentare nuove proposte progettuali e/o integrare quelle già presentate. Attraverso la presente call for proposal, pertanto, si intende continuare a raccogliere idee progettuali di valorizzazione culturale del territorio e di promozione di eventi, progetti ed iniziative da inserire nel dossier di candidatura e/o, in caso di vittoria del bando, nel programma delle attività di Trani Capitale Italiana della Cultura 2021.Chiunque voglia offrire il suo contributo di idee per la candidatura di Trani a Capitale Italiana della Cultura 2021, sia come nuova proposta progettuale che come integrazione di quella già trasmessa in precedenza, dovrà inviare la sua proposta progettuale, redatta esclusivamente secondo il modello di cui all'allegato 2 della presente call e completa di un documento d'identità in corso di validità del proponente e/o del suo legale rappresentante, esclusivamente alla mail call@trani2021.it entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 31 maggio 2020.