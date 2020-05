Trani capitale italiana della cultura, la corsa slitta al 2022

Come noto, con il decreto legge del 19 maggio 2020, è stata stabilita l'assegnazione del titolo di capitale italiana della cultura per il 2021 a Parma Capitale Italiana della Cultura 2020, decisione sacrosanta e da noi auspicata fin dall'inizio dell'emergenza.Sempre in linea con le nostre idee, nello stesso decreto del 19 maggio 2020 è stato stabilito lo slittamento di un anno della procedura di selezione per il titolo del 2021 a cui avevamo partecipato. Saremo dunque in corsa per essere capitale italiana della cultura per l'anno 2022.La segreteria generale del MiBACT oggi ci ha comunicato le modifiche dei termini per l'invio del dossier di candidatura:Il dossier dovrà essere presentato entro il prossimo 31 luglio 2020;La giuria selezionerà i 10 progetti finalisti entro il 12 ottobre 2020;Entro il 12 novembre 2020 si conoscerà la Città vincitrice della selezione;Lavoreremo sodo per questo obiettivo. Il rilancio del nostro territorio passa anche dalla cultura.