Trani, Capodanno tra rock e storia: arrivano Bennato, Carroccia e la Fiamma Olimpica

Il cartellone “Le Vie del Natale” chiude il 2025 e apre il 2026 con grandi eventi. Spazio anche all’Orchestra di Matera e all’omaggio a Battisti

Eventi e cultura

mercoledì 31 dicembre

alle 11:00 , Piazza Gradenigo si animerà per le famiglie, un momento dedicato ai più piccoli in attesa dei festeggiamenti serali. Ma l'attesa è tutta per la notte più lunga dell'anno.

, Piazza Gradenigo si animerà per le famiglie, un momento dedicato ai più piccoli in attesa dei festeggiamenti serali. Ma l'attesa è tutta per la notte più lunga dell'anno. alle ore 22:00, Piazza Quercia diventerà il palcoscenico dei "Capodanni di Puglia". A riscaldare la piazza ci penserà l'energia intramontabile di Edoardo Bennato: il cantautore napoletano porterà a Trani il suo rock graffiante e le sue ballate poetiche per salutare il 2025, accompagnato dall'animazione di Radio Selene. (Ingresso libero).

giovedì 1 gennaio 2026

alle ore 10:30 un appuntamento straordinario., le strade di Trani (Lungomare, Porto e Piazza Duomo) saranno attraversate dal passaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026 , un momento di grande emozione che unirà lo sport alla bellezza della città;

un appuntamento straordinario., le strade di Trani (Lungomare, Porto e Piazza Duomo) saranno attraversate dal , un momento di grande emozione che unirà lo sport alla bellezza della città; alle 11:00 , la tradizione torna protagonista in Piazza Quercia con il Gran Concerto di Capodanno eseguito dall' Orchestra Sinfonica di Matera .

, la tradizione torna protagonista in Piazza Quercia con il eseguito dall' . alle 18:30, sempre in Piazza Quercia, Gianmarco Carroccia condurrà il pubblico in un "Viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol", un omaggio raffinato a uno dei sodalizi più celebri della musica italiana.

​-

venerdì

2 gennaio

alle 11:00 , la Biblioteca Comunale ospiterà lo spettacolo teatrale "Hansel e Gretel" (ingresso con ticket 3,00 euro)

, la Biblioteca Comunale ospiterà lo spettacolo teatrale (ingresso con ticket 3,00 euro) alle 18:30 l'Auditorium San Luigi aprirà le porte per una grande Tombolata per famiglie a ingresso libero.

Trani si prepara a vivere il momento clou delle festività con una "tre giorni" di fuoco che traghetterà la città nel nuovo anno tra musica d'autore, tradizione e un evento di portata storica. Il cartellonecala gli assi per il gran finale del 2025 e l'inizio del 2026. Le date e gli orari:Un programma denso che promette di accontentare tutti, dai fan del rock agli amanti della classica, fino a chi cerca la semplice magia dello stare insieme.