Trani, Capodanno tra rock e storia: arrivano Bennato, Carroccia e la Fiamma Olimpica
Il cartellone “Le Vie del Natale” chiude il 2025 e apre il 2026 con grandi eventi. Spazio anche all’Orchestra di Matera e all’omaggio a Battisti
Trani - mercoledì 31 dicembre 2025
Trani si prepara a vivere il momento clou delle festività con una "tre giorni" di fuoco che traghetterà la città nel nuovo anno tra musica d'autore, tradizione e un evento di portata storica. Il cartellone "Le Vie del Natale" cala gli assi per il gran finale del 2025 e l'inizio del 2026. Le date e gli orari:
mercoledì 31 dicembre
- alle 11:00, Piazza Gradenigo si animerà per le famiglie, un momento dedicato ai più piccoli in attesa dei festeggiamenti serali. Ma l'attesa è tutta per la notte più lunga dell'anno.
- alle ore 22:00, Piazza Quercia diventerà il palcoscenico dei "Capodanni di Puglia". A riscaldare la piazza ci penserà l'energia intramontabile di Edoardo Bennato: il cantautore napoletano porterà a Trani il suo rock graffiante e le sue ballate poetiche per salutare il 2025, accompagnato dall'animazione di Radio Selene. (Ingresso libero).
- alle ore 10:30 un appuntamento straordinario., le strade di Trani (Lungomare, Porto e Piazza Duomo) saranno attraversate dal passaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026, un momento di grande emozione che unirà lo sport alla bellezza della città;
- alle 11:00, la tradizione torna protagonista in Piazza Quercia con il Gran Concerto di Capodanno eseguito dall'Orchestra Sinfonica di Matera.
- alle 18:30, sempre in Piazza Quercia, Gianmarco Carroccia condurrà il pubblico in un "Viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol", un omaggio raffinato a uno dei sodalizi più celebri della musica italiana.
- alle 11:00, la Biblioteca Comunale ospiterà lo spettacolo teatrale "Hansel e Gretel" (ingresso con ticket 3,00 euro)
- alle 18:30 l'Auditorium San Luigi aprirà le porte per una grande Tombolata per famiglie a ingresso libero.