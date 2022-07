Trani, carabinieri salvano una donna dal tentativo di suicidio

E' stato grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri del Comando di Trani che una donna residente a Trani è stata salvata in extremis dal tentativo di suicidio. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi presso il cavalcavia della 16bis in via del Serrone dopo la segnalazione di una presenza di una persona di sesso femminile con evidenti intenti suicidi.Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna in corrispondenza di uno spezzone di guardrail danneggiato a causa del quale in caso di minimo sbilanciamento la stessa rischiava di cadere da un'altezza di oltre dieci metri. Da qui prima il tentativo da parte degli dei carabinieri di tranquillizzarla e poi bloccarla mettendola in salvo distanziandola, con non poca difficoltà, dal guardrail. La donna, in evidente stato confusionale, presentava dei graffi sull'avambraccio destro verosimilmente provocati dallo sfregamento contro la parete danneggiata, arrugginita ed appuntita del guardrail.Successivamente è giunto sul posto anche il personale dell'Oer che ha trasportato la donna all'ospedale di Barletta dove è attualmente ricoverata.