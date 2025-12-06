Eventi e cultura
Trani celebra il Natale con oltre 80 eventi e tante novità
Capodanno in piazza con Bennato e Radio Selene e tante sorprese per tutte le età
Trani - sabato 6 dicembre 2025 07.01
Trani si prepara a vivere un Natale speciale con un ricchissimo programma di oltre 80 eventi, pensato per tutte le età e per ogni gusto. Tra conferme, novità e la tradizione che non manca mai, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove il cuore delle festività pulsano in piazze, strade e luoghi simbolo.
Il programma natalizio 2023: tra tradizione e innovazione
Anche quest'anno, "Le vie del Natale" offriranno un ricco mosaico di iniziative che spaziano dai mercatini artigianali agli spettacoli teatrali, dai concerti natalizi alle installazioni artistiche. Per i bambini, il calendario prevede una serie di spettacoli e attività creative, autentiche sorprese pensate per far vivere loro la magia del Natale in un'atmosfera unica.
Il Capodanno in piazza, poi, promette di essere l'apice delle festività con ben 4 eventi, culminando la notte del 31 dicembre con il live di Edoardo Bennato in piazza Quercia, accompagnato dalla diretta di Radio Selene. Un evento che rappresenta la riproposizione della formula vincente che negli anni ha reso speciale il Capodanno tranese.
Un calendario pensato per tutti
"Con grande impegno – afferma l'Assessore alle Culture, Lucia De Mari – abbiamo costruito un calendario che vuole coinvolgere tutta la città, dalle famiglie ai turisti, con attività che spaziano dalla tradizione alla novità". Il programma si snoda in una serie di eventi che trasformeranno il centro storico e gli spazi culturali di Trani in luoghi di incontro, bellezza e socialità.
Ad arricchire l'offerta, ci sono eventi unici come il Presepe Vivente, alla sua XX edizione, che torna a celebrare la tradizione più radicata della città. Non mancheranno spettacoli circensi, parate musicali, mostre e il tradizionale arrivo dei Re Magi e della Befana.
Musica e magia per il Natale tranese
La musica sarà una delle protagoniste assolute della programmazione, con concerti dal vivo, cori, ensemble giovanili e spettacoli che renderanno ancora più speciale l'atmosfera natalizia. In particolare, la sera di San Silvestro, oltre a Bennato, ci sarà l'Orchestra Sinfonica di Matera, mentre il Capodanno di Puglia, con Radio Selene, animerà la piazza con un'esplosione di energia.
"Il nostro obiettivo – commenta il Sindaco, Amedeo Bottaro – è quello di inviare un messaggio di accoglienza e di bellezza. Invitiamo tutti a vivere insieme momenti di serenità e a riscoprire il senso profondo del Natale". Un invito che si estende anche ai tanti turisti che ogni anno scelgono Trani come meta per le festività: "Lo scorso anno, solo nei giorni di Capodanno, abbiamo registrato la presenza di 2000 turisti stranieri e oltre 100.000 visitatori. Quest'anno ci aspettiamo numeri ancora in crescita", prosegue il Sindaco.
Il cuore pulsante della città
Le attività saranno concentrate nel centro cittadino, che si animerà con laboratori artistici, magie e spettacoli itineranti. "Sogno di Natale" e percorsi d'arte faranno da cornice a questo ricco programma che unisce la cultura alla tradizione, l'arte all'animazione, creando un'atmosfera indimenticabile. In questo mosaico di eventi, le parate delle bande rappresentano un altro momento speciale, portando la musica per le strade e le piazze di Trani, rendendo ogni angolo della città protagonista del Natale. Un mese di festa, quindi, che trasforma Trani in un luogo dove le tradizioni più radicate incontrano l'emozione di eventi inediti, e dove la solidarietà, il teatro, la musica e la cultura si intrecciano per creare una programmazione davvero speciale. Dal link il calendario degli eventi.
