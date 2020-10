Trani, "ciak" in piazza Quercia

Ciak in piazza Quercia da questa mattina: sono infatti iniziate le riprese del film "Upsidedown" di Luca Tornatore e prodotto da DM Communication.La troupe cinematografica ha scelto quel luogo straordinario per panorama e ambientazione dove allestire il ring su cui reciterà Gabriele Di Bello, 25enne di Tivoli, attore diversamente abile, protagonista della storia ispirata a quella di Garrett Holeve, il giovane statunitense con sindrome di Down e artrite reumatoide che ha trovato nella disciplina delle Arti marziali miste (MMA) la chiave di volta della propria esistenza.Gabriele Di Bello è già conosciuto al pubblico televisivo per avere interpretato su Rai Uno la fiction "Ognuno è perfetto". In Upsidedown i suoi genitori sono l'attrice catanese Donatella Finocchiaro e Fabio Troiano.Il film è prodotto da Rai Cinema, Ministero dello spettacolo, ed ha il sostegno di Regione Puglia e Valle d'Aosta attraverso le rispettive Film Commission.Arrivando in piazza Quercia i tir di Cinecittà e i gazebo del catering denunciano la presenza dell'ennesimo set cinematografico che sceglie Trani: nel bel mezzo della piazza si sta registrando: numerosi i curiosi che assistono al ripetersi delle scene, seduti ai tavolini dei bar, mascherine comprese.Upside Down racconta la storia di Paolo (Di Bello), che un giorno per caso assiste a un allenamento di fit boxe. Con i guantoni è amore a prima vista, al punto che diventerà pugile dilettante. Il match in piazza Quercia, dove la troupe rimarrà per qualche giorno di riprese, poi altre a Vieste e Torre a Mare, ed alcune scene in Val d'Aosta.