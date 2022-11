Trani conferma la qualifica di città che legge

Trani può continuare a fregiarsi della qualifica di "Città che legge" per il biennio 2022-2023 avendo dimostrato di possedere i requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico del CEPELL (il Centro per il libro e la lettura) d'intesa con l'ANCI.Mediante questo avviso (a cadenza biennale) Il Centro per il libro e la lettura promuove e valorizza con la qualifica di "Città che legge" le Amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. Attraverso la qualifica si riconosce e sostiene la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. Creato alla fine del 2017, il progetto ha visto nel corso del tempo una partecipazione sempre maggiore ed entusiasta delle Amministrazioni comunali.Ai Comuni titolari di qualifica si chiede di avviare e attivare percorsi di promozione della lettura che portino alla stipula di un patto locale per la lettura, quale strumento di impulso e di attuazione di iniziative. Questo impegno, a partire dal biennio 2022-2023, viene reso prioritario: l'aver stipulato un patto locale per la lettura è diventato requisito necessario per poter ottenere la qualifica. Trani si è fatta trovare pronta, con la sottoscrizione del patto con le librerie locali operanti sul territorio e l'associazione La Maria del porto, organizzatrice de I Dialoghi.A Trani ed a tutti quei Comuni che hanno ottenuto la qualifica 2022-2023 è riservata la partecipazione all'omonimo bando di finanziamento "Città che legge" per progetti meritevoli che abbiamo come obiettivo la promozione del libro e della lettura.