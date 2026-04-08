Trani, De Feudis spara a zero: «Sondaggio falso per portarmi nel centrosinistra. Accordo con Moscatelli e Mercorio non possibile»

Il "Giallo" della convocazione e il no all'accordo a tre

Lo scontro sul sondaggio: accuse di manovre politiche e citazione per danni

Il No al centrosinistra e l'apertura condizionata all'unità

La lucida determinazione e la coerenza

Doveva essere, nelle intenzioni forzate di una parte della stampa, la conferenza stampa dell'unione miracolosa del "terzo polo" civico. Si è trasformata in un atto d'accusa durissimo, a tratti imbarazzante per la presenza in sala dei diretti interessati, lanciato dall'avv.Il candidato Sindaco, sostenuto da due liste civiche, ha sgombrato il campo da ogni ipotesi di accordo elettorale con(Articolo 97) e(Rispettiamo Trani), ma ha soprattutto scatenato una tempesta mediatica e legale contro una testata giornalistica locale, rea di aver pubblicato un sondaggio ritenuto "artato" e "non scientifico" per condizionare la sua corsa. Nel fare ciò, De Feudis ha tenuto a sottolineare la correttezza che ha sempre contraddistinto la sua azione politica.La mattinata si è aperta con l'eco delle polemiche dei giorni precedenti. La convocazione della conferenza stampa, preannunciando la presenza di, aveva alimentato speculazioni su una possibile convergenza dei tre candidati civici su un unico nome. Interpretazione legittima nella tesi giornalistica, ma seccamente smentita dai fatti e dai comunicati stampa separati che i due leader civici avevano affidato alla stampa poche ore prima. Moscatelli, per il tramite del direttivo di Articolo 97, aveva ribadito la scelta della «coerenza etica e politica» e del cammino in «autonomia e libertà», rifiutando progetti che non chiarissero l'estraneità dalle logiche di schieramento predefinite e dalle dinamiche che hanno caratterizzato l'amministrazione Bottaro nell'ultimo decennio. Angela Mercorio, dal canto suo, aveva ringraziato per l'invito ma confermato che il suo percorso, avviato da tempo, proseguirà autonomamente, definendo l'accordo a tre «impossibile» a causa delle evidenti differenze di impostazione e tempistiche.De Feudis, in apertura, ha voluto chiarire la genesi dell'equivoco:. Il candidato ha confermato i confronti avvenuti con i colleghi, ma ha sancito l'impossibilità dell'accordo nel rispetto dei percorsi altrui:. De Feudis ha però ribadito la sua personale disponibilità al sacrificio, se utile alla qualità del governo cittadino, marcando una linea di condotta improntata al rispetto:Il cuore della conferenza stampa è stato però l'attacco frontale al sondaggio pubblicato da una testata locale. De Feudis ha usato parole pesantissime, definendolo un'operazione artatamente costruita per danneggiare la sua immagine e costringerlo a cedere alle lusinghe del centrosinistra.ha esordito De Feudis. Il candidato ha rivelato di aver tentato di bloccarne la pubblicazione contattando l'editore:Il racconto si è fatto più teso quando De Feudis ha svelato i retroscena dei contatti pre-pubblicazione:. Nonostante la diffida, il sondaggio è stato pubblicato e le percentuali, a dire di De Feudis, sono circolate sui social ancor prima dell'articolo:. La convinzione di De Feudis è che non si sia trattato di un semplice errore giornalistico, ma di una precisa manovra politica:. Una manovra che il candidato ha deciso di contrastare con fermezza legale, distinguendo però tra la figura dell'editore e quella dei giornalisti, di cui dice di rispettare il lavoro:La tensione e l'imbarazzo sono saliti ulteriormente quando il Direttore responsabile della testata coinvolta, presente in studio e oggetto diretto delle accuse, è intervenuto per difendere l'operato della redazione. Il giornalista ha rimandato al mittente le accuse, spiegando che l'editore ha interpellato un legale prima della pubblicazione e di essere stato rassicurato sulla legittimità dell'atto, soprattutto a seguito della mancata pubblicazione delle percentuali. Ha inoltre difeso il lavoro del redattore che ha firmato l'articolo smentendo categoricamente che la testata si presti a passacarte o manovre politiche.– ha detto De Feudis -, ma ha mantenuto la sua posizione accusando l'editore di aver modificato la denominazione da "sondaggio" a "questionario" solo dopo la diffida:. Il candidato ha insistito sulla mancanza di serietà scientifica dell'operazione, contrapponendola al costo e al metodo (Cati) di un sondaggio vero:. De Feudis ha poi concluso ribadendo che, a suo avviso, l'episodio mina la legalità della campagna elettorale:Oltre alla vicenda del sondaggio, De Feudis ha affrontato i nodi politici della sua candidatura. Ha confermato di aver ricevuto un, ma di aver sempre risposto con un. La ragione risiede nella sua totale discontinuità con l'attuale amministrazione Bottaro, di cui ha criticato aspramente il metodo:. De Feudis ha dipinto un quadro impietoso del centrosinistra locale, diviso tra reduci (con Marco Galliano) e combattenti (con Giacomo Marinaro), e ha lanciato una provocazione ai leader della coalizione:. Una unione che De Feudis auspica per il bene della città e alla quale si dice pronto a partecipare, ma solo a condizione di un centrosinistra realmente unito e pronto a governare con un metodo diverso. In un passaggio ricco di riferimenti politici e personali, il candidato ha anche commentato la sua "distonica" interazione con Moscatelli e Mercorio, entrambi provenienti da esperienze di centrodestra. De Feudis ha mostrato simpatia per il loro percorso di ravvedimento, ribadendo la sua correttezza nelle interlocuzioni ():L'impressione finale che l'Avv.ha lasciato al termine della conferenza stampa è quella di un leader politico che non solo ha una visione chiara e, ma che possiede anche unanel non cedere alle logiche di spartizione del potere. Il rifiuto del "pressante corteggiamento" del centrosinistra, De Feudis lo ha ribadito con forza, è il non essere alla ricerca di un "posto al sole" o di una rendita politica, marcando una distanza netta da chi "di politica ha sempre vissuto". La natura del suo rapporto con la gestione della cosa pubblica è stata chiara quando ha detto che:, una dichiarazione di indipendenza che sin dall'inizio, di questa lunga campagna elettorale, è stata la sua cifra.Infine, De Feudis ha annunciato il suo metodo per la campagna elettorale, improntato sulla trasparenza e sul contatto diretto. Il candidato, che ha dichiarato di voler essere "protagonista del cambiamento", ha anche risposto a una domanda su un eventuale ballottaggio, blindando la sua identità valoriale: «I miei valori sono i valori del centrosinistra. Fintanto che non li sento declinare, non faccio accordi con nessuno». La conferenza stampa si è conclusa con questa dichiarazione di intenti, lasciando aperti i giochi per una campagna elettorale che si preannuncia infuocata, tra aule di tribunale e piazze social e cittadine, ma sempre nel solco di una promessa di rispetto istituzionale.