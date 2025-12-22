Eventi e cultura
Trani e "Le Vie del Natale": un inizio settimana tra arte di strada, teatro e magia circense
Il 22 e 23 dicembre prosegue il cartellone tra cultura e intrattenimento
Trani - lunedì 22 dicembre 2025
Prosegue senza sosta il calendario di eventi della città di Trani, che per l'inizio della settimana di Natale propone un interessante mix tra intrattenimento popolare e cultura. Accanto al tradizionale appuntamento con i mercatini in Piazza della Repubblica, le giornate del 22 e 23 dicembre vedranno alternarsi performance di arte di strada, teatro e percorsi guidati alla scoperta dei "Segni del Natale". Chiuderà la due giorni il doppio spettacolo circense in Piazza Quercia. Ecco il programma completo degli appuntamenti.
Lunedì 22 Dicembre
- Ore 09:00 – Mercatini di Natale
- Dove: Piazza della Repubblica
- Ingresso: Libero
- Ore 18:00 – La Magia del Natale (Spettacolo di strada itinerante)
- Dove: Centro cittadino
- Ingresso: Partecipazione libera
- Ore 18:30 – Spettacolo Teatrale "Il Sogno di Natale"
- Dove: Auditorium San Luigi
- Ingresso: Ticket € 5,00
- Ore 18:30 – Segni del Natale: Percorso guidato con maestro d'arte
- Dove: Partenza da San Luigi (Piazza Mazzini)
- Ingresso: Partecipazione libera
- Ore 18:30 e Ore 19:45 – Il Circo delle Meraviglie
- Dove: Piazza Quercia
- Ingresso: Partecipazione libera