Trani e "Le Vie del Natale": un inizio settimana tra arte di strada, teatro e magia circense

Il 22 e 23 dicembre prosegue il cartellone tra cultura e intrattenimento

Eventi e cultura

Ore 09:00 – Mercatini di Natale Dove: Piazza della Repubblica Ingresso: Libero

Ore 18:00 – La Magia del Natale (Spettacolo di strada itinerante) Dove: Centro cittadino Ingresso: Partecipazione libera

(Spettacolo di strada itinerante) Ore 18:30 – Spettacolo Teatrale "Il Sogno di Natale" Dove: Auditorium San Luigi Ingresso: Ticket € 5,00



Ore 09:00 – Mercatini di Natale Dove: Piazza della Repubblica Ingresso: Libero

Ore 18:30 – Segni del Natale: Percorso guidato con maestro d'arte Dove: Partenza da San Luigi (Piazza Mazzini) Ingresso: Partecipazione libera

Ore 18:30 e Ore 19:45 – Il Circo delle Meraviglie Dove: Piazza Quercia Ingresso: Partecipazione libera



Prosegue senza sosta il calendario di eventi della città di Trani, che per l'inizio della settimana di Natale propone un interessante mix tra intrattenimento popolare e cultura. Accanto al tradizionale appuntamento con i mercatini in Piazza della Repubblica, le giornate del 22 e 23 dicembre vedranno alternarsi performance di arte di strada, teatro e percorsi guidati alla scoperta dei "Segni del Natale". Chiuderà la due giorni il doppio spettacolo circense in Piazza Quercia. Ecco il programma completo degli appuntamenti.