"Le Vie del Natale" a Trani
Eventi e cultura

Trani e "Le Vie del Natale": un inizio settimana tra arte di strada, teatro e magia circense

Il 22 e 23 dicembre prosegue il cartellone tra cultura e intrattenimento

Trani - lunedì 22 dicembre 2025
Prosegue senza sosta il calendario di eventi della città di Trani, che per l'inizio della settimana di Natale propone un interessante mix tra intrattenimento popolare e cultura. Accanto al tradizionale appuntamento con i mercatini in Piazza della Repubblica, le giornate del 22 e 23 dicembre vedranno alternarsi performance di arte di strada, teatro e percorsi guidati alla scoperta dei "Segni del Natale". Chiuderà la due giorni il doppio spettacolo circense in Piazza Quercia. Ecco il programma completo degli appuntamenti.

Lunedì 22 Dicembre
  • Ore 09:00 – Mercatini di Natale
    • Dove: Piazza della Repubblica
    • Ingresso: Libero
  • Ore 18:00 – La Magia del Natale (Spettacolo di strada itinerante)
    • Dove: Centro cittadino
    • Ingresso: Partecipazione libera
  • Ore 18:30 – Spettacolo Teatrale "Il Sogno di Natale"
    • Dove: Auditorium San Luigi
    • Ingresso: Ticket € 5,00
Martedì 23 Dicembre
  • Ore 09:00 – Mercatini di Natale
    • Dove: Piazza della Repubblica
    • Ingresso: Libero
  • Ore 18:30 – Segni del Natale: Percorso guidato con maestro d'arte
    • Dove: Partenza da San Luigi (Piazza Mazzini)
    • Ingresso: Partecipazione libera
  • Ore 18:30 e Ore 19:45 – Il Circo delle Meraviglie
    • Dove: Piazza Quercia
    • Ingresso: Partecipazione libera
