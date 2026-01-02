Eventi e cultura
Trani, gran finale per “Le Vie del Natale”: tra i racconti del mare e la banda in Villa
Sabato 3 gennaio il recital “Naviganti” a Palazzo Beltrani. Domenica 4 il Gran Concerto Bandistico di Bisceglie
Trani - venerdì 2 gennaio 2026
A Palazzo delle Arti Beltrani si avvia a conclusione il cartellone Le vie del Natale, la rassegna iniziata lo scorso 5 dicembre 2025eorganizzata a cura di Delle Arti Odv Ets con il patrocinio della Regione Puglia, Rete Poli Biblio-museali di Puglia, Puglia Culture e il sostegno della Città di Trani, tra atmosfere, tradizioni e linguaggi musicali diversi:
- Sabato 3 gennaio: "Naviganti" Il sipario sul ciclo "Christmas Party" cala sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20:30 (ingresso ore 20:00). Nel Salone Beltrani va in scena "Naviganti – Storie di marinai, migranti ed amanti", un recital musico-teatrale del Pietro Verna Trio. Sul palco, il cantautore Pietro Verna, l'attore Francesco Tinelli e il clarinettista Andrea Campanella guideranno il pubblico in un viaggio emotivo dove il mare non è solo sfondo, ma metafora dell'esistenza. Attraverso testi di Pavese, Baricco, De Luca e brani di Dalla, Conte e Fossati, lo spettacolo intreccia musica e letteratura esplorando il tema del viaggio e dell'approdo. La serata include una degustazione finale e la visita al museo (Ticket su Vivaticket o al botteghino).
- Domenica 4 gennaio: La Banda in Villa La rassegna si chiude ufficialmente domenica 4 gennaio con l'ultimo atto del Festival delle Bande Musicali. A partire dalle ore 11:00, il Gran Concerto Bandistico "Biagio Abbate" Città di Bisceglie, diretto dal M° Benedetto Grillo, sfilerà da Palazzo Beltrani fino alla Villa Comunale. Qui, alle ore 12:00, la Cassa Armonica ospiterà il concerto gratuito che unisce brani classici e natalizi, celebrando una delle tradizioni pugliesi più amate.