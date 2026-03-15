Trani, il centrodestra ritrova l'unità a Palazzo San Giorgio: Angelo Guarriello lancia la "Sfida della Cura"

23 foto Angelo Guarriello: presentazione del candidato Sindaco del centrodestra (Amm.Trani 2026) Tonino Lacalamita

Una mattinata che sembra già piena campagna elettorale: la presentazione dia Palazzo San Giorgio ha assunto fin dai primi minuti il tono e la coreografia tipica di una. Nelle sale luminose dello storico Palazzo San Giorgio, la coalizione ha ufficializzato la candidatura del noto urologo e dirigente medico, costruendo un evento finalizzato a mostrare compattezza, definire una cornice valoriale netta e lanciare un messaggio dirompente alla città.L'arrivo dei rappresentanti dei partiti della coalizione ha scandito un avvio carico di simboli e aspettative. Volti noti della politica locale, amministratori, simpatizzanti e professionisti del territorio hanno riempito la sala, creando quell'effetto diche le grandi convention del centrodestra cercano sempre di evocare. L'atmosfera era ordinata, composta, ma attraversata da una tensione positiva: la sensazione di un nuovo inizio.Quando Guarriello ha preso la parola, il registro è stato quello tipico dei lanci di candidatura della coalizione: un linguaggio diretto e pragmatico. La sua lunga esperienza medica è stata il fondamento della sua credibilità pubblica:- ha detto -. Questo ponte narrativo tra la "cura delle persone" e la "cura della città" ha permesso subito a Guarriello di presentarsi comeradicata nel territorio:Tuttavia osservando con attenzione il debutto di Angelo Guarriello, emergono diversi elementi che delineano il potenziale e le sfide di questa candidatura.risiedono innanzitutto nella sua: il richiamo costante alla professione medica e al volontariato costruisce uno scudo morale solido. Il suo, privo di "politichese" è stato strutturato su frasi brevi, questo lo ha reso accessibile e rassicurante per un elettorato stanco dei conflitti. Inoltre, la scelta di puntare tutto sullaè apparsa azzeccata: l'idea che prima delle grandi opere serva la cura quotidiana intercetta il malumore dei tranesi verso il degrado urbano. Infine, la sua capacità di, trasformando i numeri del bilancio in storie di persone (anziani soli, giovani che emigrano) ha toccato le corde emotive profonde di molti. Dall'altro lato, restano alcuni. L'enfasi sulè evidente, ma il rischio è quello di far apparire il Comune quasi come una grande ONLUS, mettendo in secondo piano temi complessi come lo sviluppo economico, le infrastrutture strategiche, la gestione dei rifiuti o del PNRR e non da ultimo quelle delle municipalizzate, Amet in testa viste le ultime vicende.Alcuni osservatori rilevano poi l'assenza di riferimenti diretti alla squadra o alla coalizione durante il discorso, un elemento questo da non sottovalutare perché c'è chi sospetta chepossa diventare il garante di una spartizione post-elettorale, una sorta di prestanome o paravento morale, un pensiero subito e con decisione smentito e messo all'angolo da, coordinatore tranese di Fratelli d'Italia:Ci sentiamo di rafforzare quest'ultima affermazione perché a smontare questa possibilità, questo va detto, è la stessa storia professionale del dott. Angelo Guarriello che parla per lui: non ha mai accettato compromessi che mettessero a rischio la cura del paziente, e per questo molti credono non lo farà ora con la città. La coalizione lo ha scelto proprio per la sua autonomia e la terzietà. La garanzia che offre è semplice: "Mi circonderò di competenza tecnica e comprovata qualità, a Trani tornerà a governare il merito, non l'appartenenza."Il discorso ha introdotto un concetto amministrativo chiaro: la. Guarriello ha declinato questa visione con una promessa di metodo:. L'obiettivo è ridare dignità ai quartieri con interventi immediati:Accanto al candidato, i "big" della coalizione hanno sigillato l'unità del progetto. Il sottosegretarioha sottolineato il valore della scelta:(Forza Italia) vede in Guarriello, mentre(Lega) ha ribadito la volontà di. Sono intervenuti anche i segretari provinciali BAT dei principali partiti della coalizione: l'eurodeputato, per Fratelli Italia; il consigliere regionale, per Forza Italia;, per la Lega;, di Noi Moderati;, Nuovo PSI. Sono giunte a Trani anche altre personalità politiche e istituzionali. Per Fratelli d'Italia presenti gli europarlamentari, il deputatoe la consigliera regionale. Per Forza Italia il senatore, vice commissario regionale Forza Italia. Infine in sala presente anche il Sindaco di Barletta,Il finale del discorso diha cercato la connessione emotiva, evocando l'identità profonda della città:. La presentazione di Palazzo San Giorgio ha dato il tono: la coalizione c'è, è compatta e punta su una figura rassicurante e competente per "rimettere ordine" nella gestione cittadina.