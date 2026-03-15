Politica
Trani, il centrodestra ritrova l'unità a Palazzo San Giorgio: Angelo Guarriello lancia la "Sfida della Cura"
Tra etica medica e pragmatismo amministrativo, il dottor Guarriello lancia la sua sfida per Trani. Un esordio tra consensi e nodi programmatici ancora da sciogliere
Trani - domenica 15 marzo 2026 21.37
Una mattinata che sembra già piena campagna elettorale: la presentazione di Angelo Guarriello a Palazzo San Giorgio ha assunto fin dai primi minuti il tono e la coreografia tipica di una convention del centrodestra. Nelle sale luminose dello storico Palazzo San Giorgio, la coalizione ha ufficializzato la candidatura del noto urologo e dirigente medico, costruendo un evento finalizzato a mostrare compattezza, definire una cornice valoriale netta e lanciare un messaggio dirompente alla città.
L'arrivo dei rappresentanti dei partiti della coalizione ha scandito un avvio carico di simboli e aspettative. Volti noti della politica locale, amministratori, simpatizzanti e professionisti del territorio hanno riempito la sala, creando quell'effetto di "comunità politica" che le grandi convention del centrodestra cercano sempre di evocare. L'atmosfera era ordinata, composta, ma attraversata da una tensione positiva: la sensazione di un nuovo inizio.
Quando Guarriello ha preso la parola, il registro è stato quello tipico dei lanci di candidatura della coalizione: un linguaggio diretto e pragmatico. La sua lunga esperienza medica è stata il fondamento della sua credibilità pubblica: "Ho accettato questa candidatura - ha detto - con senso di responsabilità e con l'umiltà di chi nella propria vita ha sempre cercato di mettersi al servizio degli altri. Da medico ho imparato che prima di curare bisogna ascoltare". Questo ponte narrativo tra la "cura delle persone" e la "cura della città" ha permesso subito a Guarriello di presentarsi come figura civica radicata nel territorio: "Ho avuto il privilegio di lavorare nella sanità pubblica, ma la parte più importante non è stata dei titoli, ma essere accanto alle persone fragili, ai nascosti, ai dimenticati".
Tuttavia osservando con attenzione il debutto di Angelo Guarriello, emergono diversi elementi che delineano il potenziale e le sfide di questa candidatura. I punti di forza risiedono innanzitutto nella sua credibilità etica: il richiamo costante alla professione medica e al volontariato costruisce uno scudo morale solido. Il suo linguaggio, privo di "politichese" è stato strutturato su frasi brevi, questo lo ha reso accessibile e rassicurante per un elettorato stanco dei conflitti. Inoltre, la scelta di puntare tutto sulla "cultura della manutenzione" è apparsa azzeccata: l'idea che prima delle grandi opere serva la cura quotidiana intercetta il malumore dei tranesi verso il degrado urbano. Infine, la sua capacità di umanizzare la politica, trasformando i numeri del bilancio in storie di persone (anziani soli, giovani che emigrano) ha toccato le corde emotive profonde di molti. Dall'altro lato, restano alcuni aspetti da approfondire. L'enfasi sul sociale è evidente, ma il rischio è quello di far apparire il Comune quasi come una grande ONLUS, mettendo in secondo piano temi complessi come lo sviluppo economico, le infrastrutture strategiche, la gestione dei rifiuti o del PNRR e non da ultimo quelle delle municipalizzate, Amet in testa viste le ultime vicende.
Alcuni osservatori rilevano poi l'assenza di riferimenti diretti alla squadra o alla coalizione durante il discorso, un elemento questo da non sottovalutare perché c'è chi sospetta che Angelo Guariello possa diventare il garante di una spartizione post-elettorale, una sorta di prestanome o paravento morale, un pensiero subito e con decisione smentito e messo all'angolo da Michele Scagliarini, coordinatore tranese di Fratelli d'Italia: "I prestanome cercateli da tutt'altra parte, non qui".
Ci sentiamo di rafforzare quest'ultima affermazione perché a smontare questa possibilità, questo va detto, è la stessa storia professionale del dott. Angelo Guarriello che parla per lui: non ha mai accettato compromessi che mettessero a rischio la cura del paziente, e per questo molti credono non lo farà ora con la città. La coalizione lo ha scelto proprio per la sua autonomia e la terzietà. La garanzia che offre è semplice: "Mi circonderò di competenza tecnica e comprovata qualità, a Trani tornerà a governare il merito, non l'appartenenza."
Il discorso ha introdotto un concetto amministrativo chiaro: la "cultura della manutenzione". Guarriello ha declinato questa visione con una promessa di metodo: "Partiremo da un principio semplice: la verità e la trasparenza. Verificheremo lo stato del bilancio, analizzeremo le società partecipate e faremo una ricognizione dei cantieri, perché i cittadini hanno diritto a chiarezza". L'obiettivo è ridare dignità ai quartieri con interventi immediati: "Manutenzione di strade e marciapiedi, miglioramento dell'illuminazione e cura del verde. Perché prima delle grandi opere una città ha bisogno di essere curata ogni giorno".
Accanto al candidato, i "big" della coalizione hanno sigillato l'unità del progetto. Il sottosegretario Marcello Gemmato ha sottolineato il valore della scelta: "Abbiamo optato per una soluzione civica perché ci sembrava l'ideale per tenere insieme il perimetro del centrodestra. Trani è ontologicamente di centrodestra e questo ci deve spingere a comprendere come sia possibile vincere queste amministrative". Mauro D'Attis (Forza Italia) vede in Guarriello "la sintesi di un centrodestra finalmente unito", mentre Roberto Marti (Lega) ha ribadito la volontà di "un riscatto di Trani che coinvolga tutte le energie positive". Sono intervenuti anche i segretari provinciali BAT dei principali partiti della coalizione: l'eurodeputato Francesco Ventola, per Fratelli Italia; il consigliere regionale Marcello Lanotte, per Forza Italia; Ruggiero Grimaldi, per la Lega; Rocco Dileo, di Noi Moderati; Rocco Cardilli, Nuovo PSI. Sono giunte a Trani anche altre personalità politiche e istituzionali. Per Fratelli d'Italia presenti gli europarlamentari Chiara Gemma e Michele Picaro, il deputato Mariangela Matera e la consigliera regionale Tonia Spina. Per Forza Italia il senatore Dario Damiani, vice commissario regionale Forza Italia. Infine in sala presente anche il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito.
Il finale del discorso di Angelo Guarriello ha cercato la connessione emotiva, evocando l'identità profonda della città: "Io immagino una Trani che torni ad essere orgogliosa di sé stessa... Vogliamo essere un faro per Trani, capace di orientare il futuro della nostra comunità". La presentazione di Palazzo San Giorgio ha dato il tono: la coalizione c'è, è compatta e punta su una figura rassicurante e competente per "rimettere ordine" nella gestione cittadina.
L'arrivo dei rappresentanti dei partiti della coalizione ha scandito un avvio carico di simboli e aspettative. Volti noti della politica locale, amministratori, simpatizzanti e professionisti del territorio hanno riempito la sala, creando quell'effetto di "comunità politica" che le grandi convention del centrodestra cercano sempre di evocare. L'atmosfera era ordinata, composta, ma attraversata da una tensione positiva: la sensazione di un nuovo inizio.
Quando Guarriello ha preso la parola, il registro è stato quello tipico dei lanci di candidatura della coalizione: un linguaggio diretto e pragmatico. La sua lunga esperienza medica è stata il fondamento della sua credibilità pubblica: "Ho accettato questa candidatura - ha detto - con senso di responsabilità e con l'umiltà di chi nella propria vita ha sempre cercato di mettersi al servizio degli altri. Da medico ho imparato che prima di curare bisogna ascoltare". Questo ponte narrativo tra la "cura delle persone" e la "cura della città" ha permesso subito a Guarriello di presentarsi come figura civica radicata nel territorio: "Ho avuto il privilegio di lavorare nella sanità pubblica, ma la parte più importante non è stata dei titoli, ma essere accanto alle persone fragili, ai nascosti, ai dimenticati".
Tuttavia osservando con attenzione il debutto di Angelo Guarriello, emergono diversi elementi che delineano il potenziale e le sfide di questa candidatura. I punti di forza risiedono innanzitutto nella sua credibilità etica: il richiamo costante alla professione medica e al volontariato costruisce uno scudo morale solido. Il suo linguaggio, privo di "politichese" è stato strutturato su frasi brevi, questo lo ha reso accessibile e rassicurante per un elettorato stanco dei conflitti. Inoltre, la scelta di puntare tutto sulla "cultura della manutenzione" è apparsa azzeccata: l'idea che prima delle grandi opere serva la cura quotidiana intercetta il malumore dei tranesi verso il degrado urbano. Infine, la sua capacità di umanizzare la politica, trasformando i numeri del bilancio in storie di persone (anziani soli, giovani che emigrano) ha toccato le corde emotive profonde di molti. Dall'altro lato, restano alcuni aspetti da approfondire. L'enfasi sul sociale è evidente, ma il rischio è quello di far apparire il Comune quasi come una grande ONLUS, mettendo in secondo piano temi complessi come lo sviluppo economico, le infrastrutture strategiche, la gestione dei rifiuti o del PNRR e non da ultimo quelle delle municipalizzate, Amet in testa viste le ultime vicende.
Alcuni osservatori rilevano poi l'assenza di riferimenti diretti alla squadra o alla coalizione durante il discorso, un elemento questo da non sottovalutare perché c'è chi sospetta che Angelo Guariello possa diventare il garante di una spartizione post-elettorale, una sorta di prestanome o paravento morale, un pensiero subito e con decisione smentito e messo all'angolo da Michele Scagliarini, coordinatore tranese di Fratelli d'Italia: "I prestanome cercateli da tutt'altra parte, non qui".
Ci sentiamo di rafforzare quest'ultima affermazione perché a smontare questa possibilità, questo va detto, è la stessa storia professionale del dott. Angelo Guarriello che parla per lui: non ha mai accettato compromessi che mettessero a rischio la cura del paziente, e per questo molti credono non lo farà ora con la città. La coalizione lo ha scelto proprio per la sua autonomia e la terzietà. La garanzia che offre è semplice: "Mi circonderò di competenza tecnica e comprovata qualità, a Trani tornerà a governare il merito, non l'appartenenza."
Il discorso ha introdotto un concetto amministrativo chiaro: la "cultura della manutenzione". Guarriello ha declinato questa visione con una promessa di metodo: "Partiremo da un principio semplice: la verità e la trasparenza. Verificheremo lo stato del bilancio, analizzeremo le società partecipate e faremo una ricognizione dei cantieri, perché i cittadini hanno diritto a chiarezza". L'obiettivo è ridare dignità ai quartieri con interventi immediati: "Manutenzione di strade e marciapiedi, miglioramento dell'illuminazione e cura del verde. Perché prima delle grandi opere una città ha bisogno di essere curata ogni giorno".
Accanto al candidato, i "big" della coalizione hanno sigillato l'unità del progetto. Il sottosegretario Marcello Gemmato ha sottolineato il valore della scelta: "Abbiamo optato per una soluzione civica perché ci sembrava l'ideale per tenere insieme il perimetro del centrodestra. Trani è ontologicamente di centrodestra e questo ci deve spingere a comprendere come sia possibile vincere queste amministrative". Mauro D'Attis (Forza Italia) vede in Guarriello "la sintesi di un centrodestra finalmente unito", mentre Roberto Marti (Lega) ha ribadito la volontà di "un riscatto di Trani che coinvolga tutte le energie positive". Sono intervenuti anche i segretari provinciali BAT dei principali partiti della coalizione: l'eurodeputato Francesco Ventola, per Fratelli Italia; il consigliere regionale Marcello Lanotte, per Forza Italia; Ruggiero Grimaldi, per la Lega; Rocco Dileo, di Noi Moderati; Rocco Cardilli, Nuovo PSI. Sono giunte a Trani anche altre personalità politiche e istituzionali. Per Fratelli d'Italia presenti gli europarlamentari Chiara Gemma e Michele Picaro, il deputato Mariangela Matera e la consigliera regionale Tonia Spina. Per Forza Italia il senatore Dario Damiani, vice commissario regionale Forza Italia. Infine in sala presente anche il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito.
Il finale del discorso di Angelo Guarriello ha cercato la connessione emotiva, evocando l'identità profonda della città: "Io immagino una Trani che torni ad essere orgogliosa di sé stessa... Vogliamo essere un faro per Trani, capace di orientare il futuro della nostra comunità". La presentazione di Palazzo San Giorgio ha dato il tono: la coalizione c'è, è compatta e punta su una figura rassicurante e competente per "rimettere ordine" nella gestione cittadina.
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