Trani, in via di completamento l'installazione degli indicatori di velocità

Nuovi dispositivi posizionati in Via Barletta e Via Papa Giovanni per rafforzare la prevenzione su tutti gli accessi e le vie più a rischio

Trani - lunedì 24 novembre 2025 10.14
La sicurezza stradale cittadina compie un passo ulteriore passo, la Polizia Locale si sta portando avanti con il completamento dell'installazione dei nuovi indicatori di velocità luminosi. I dispositivi, installati nell'ambito di un piano di prevenzione, sono ora attivi su tutti gli assi di accesso principali e sulle arterie più sensibili al rischio incidenti. L'installazione è stata finalizzata questa mattina con il posizionamento di tre nuove unità: due in Via Barletta (in ingresso e in uscita dalla città) e un terzo in Via Papa Giovanni XXIII, all'altezza della Scuola "Madre Teresa di Calcutta". Questi si aggiungono a quelli già attivi su vie cruciali come Via Falcone e sul Lungomare Cristoforo Colombo.

L'importanza di queste installazioni risiede nella loro funzione primaria: la prevenzione. I dispositivi non sono autovelox sanzionatori, ma strumenti atti a garantire la sicurezza attraverso la consapevolezza immediata:
  • Modalità: I display luminosi rilevano istantaneamente la velocità del veicolo in transito e la mostrano al conducente.
  • Funzione: L'obiettivo è spingere l'automobilista a una immediata autoregolazione della velocità, rendendolo consapevole dell'eccesso rispetto ai limiti imposti in quel tratto.
L'installazione capillare di questi indicatori su tutte le vie di accesso e nelle zone nevralgiche, come quelle prossime agli istituti scolastici, è fondamentale per ridurre la velocità media e per abbattere il rischio di incidenti, specie in aree urbane ad alta frequentazione. La loro presenza costante serve a instillare una cultura della prudenza e del rispetto delle norme in ogni automobilista.
