Trani, in via di completamento l'installazione degli indicatori di velocità

Modalità: I display luminosi rilevano istantaneamente la velocità del veicolo in transito e la mostrano al conducente.

I display luminosi rilevano istantaneamente la velocità del veicolo in transito e la mostrano al conducente. Funzione: L'obiettivo è spingere l'automobilista a una immediata autoregolazione della velocità, rendendolo consapevole dell'eccesso rispetto ai limiti imposti in quel tratto.

La sicurezza stradale cittadina compie un passo ulteriore passo, lasi sta portando avanti con il completamento dell'installazione dei nuovi indicatori di velocità luminosi. I dispositivi, installati nell'ambito di un piano di prevenzione, sono ora attivi su tutti gli assi di accesso principali e sulle arterie più sensibili al rischio incidenti. L'installazione è stata finalizzata questa mattina con il posizionamento di tre nuove unità:(in ingresso e in uscita dalla città) e un terzo in, all'altezza della Scuola "Madre Teresa di Calcutta". Questi si aggiungono a quelli già attivi su vie cruciali comee sulL'importanza di queste installazioni risiede nella loro funzione primaria: la. I dispositivi non sono autovelox sanzionatori, ma strumenti atti a garantire la sicurezza attraverso la consapevolezza immediata:L'installazione capillare di questi indicatori su tutte le vie di accesso e nelle zone nevralgiche, come quelle prossime agli istituti scolastici, è fondamentale pere per, specie in aree urbane ad alta frequentazione. La loro presenza costante serve a instillare una cultura della prudenza e del rispetto delle norme in ogni automobilista.