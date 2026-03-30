avv. Fabrizio Ferrante
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Politica

Trani, inaugurazione del comitato elettorale di Fabrizio Ferrante il 01 aprile

Appuntamento alle ore 19.00 in Piazza della Repubblica 36

Trani - lunedì 30 marzo 2026 20.23 Comunicato Stampa
Si terrà mercoledì 1 aprile alle ore 19.00, in Piazza della Repubblica 36, l'inaugurazione del comitato elettorale di Fabrizio Ferrante. L'iniziativa rappresenta un momento di incontro, confronto e partecipazione aperto alla cittadinanza, con l'obiettivo di condividere idee, proposte e visioni per il futuro della città di Trani.

All'evento interverranno:
  • Debora Ciliento, Assessore Regionale
  • Giovanni Vurchio, Consigliere Regionale
  • Domenico De Santis, Consigliere Regionale
  • Marco Galiano, candidato sindaco
L'inaugurazione del comitato segna l'avvio ufficiale delle attività sul territorio, in un clima di dialogo e coinvolgimento della comunità locale. «Sarà un momento importante per ascoltare i cittadini e costruire insieme il futuro della nostra città», è il messaggio che accompagna l'iniziativa. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini. "L'impegno continua" è lo slogan che accompagnerà questo percorso
Ferrante Fabrizio
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