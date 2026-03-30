Trani, inaugurazione del comitato elettorale di Fabrizio Ferrante il 01 aprile

Debora Ciliento , Assessore Regionale

, Assessore Regionale Giovanni Vurchio , Consigliere Regionale

, Consigliere Regionale Domenico De Santis, Consigliere Regionale

Consigliere Regionale Marco Galiano, candidato sindaco

Si terrà mercoledì 1 aprile alle ore 19.00, in Piazza della Repubblica 36, l'inaugurazione del comitato elettorale di. L'iniziativa rappresenta un momento di incontro, confronto e partecipazione aperto alla cittadinanza, con l'obiettivo di condividere idee, proposte e visioni per il futuro della città di Trani.L'inaugurazione del comitato segna l'avvio ufficiale delle attività sul territorio, in un clima di dialogo e coinvolgimento della comunità locale. «Sarà un momento importante per ascoltare i cittadini e costruire insieme il futuro della nostra città», è il messaggio che accompagna l'iniziativa. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini.è lo slogan che accompagnerà questo percorso