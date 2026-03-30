Politica
Trani, inaugurazione del comitato elettorale di Fabrizio Ferrante il 01 aprile
Appuntamento alle ore 19.00 in Piazza della Repubblica 36
Trani - lunedì 30 marzo 2026 20.23 Comunicato Stampa
Si terrà mercoledì 1 aprile alle ore 19.00, in Piazza della Repubblica 36, l'inaugurazione del comitato elettorale di Fabrizio Ferrante. L'iniziativa rappresenta un momento di incontro, confronto e partecipazione aperto alla cittadinanza, con l'obiettivo di condividere idee, proposte e visioni per il futuro della città di Trani.
All'evento interverranno:
All'evento interverranno:
- Debora Ciliento, Assessore Regionale
- Giovanni Vurchio, Consigliere Regionale
- Domenico De Santis, Consigliere Regionale
- Marco Galiano, candidato sindaco
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