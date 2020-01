Trani, Italia, Stati Uniti d'Europa: convegno nella biblioteca comunale

Il Movimento Federalista Europeo (MFE) ha organizzato per sabato 18 gennaio, a Trani ,alle 17 presso la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio, un convegno pubblico sul tema "Trani-Italia-Stati Uniti d'Europa un percorso comune verso il futuro".Il Movimento Federalista Europeo, fondato nel 1943 da Altiero Spinelli, vuole riportare l'attenzione dei cittadini sulla necessità di far avanzare il progetto di integrazione europea per garantire la pace, la libertà e il benessere conquistati dopo la fine della seconda guerra mondiale.Relatori:- Giorgio Anselmi, presidente nazionale del Movimento Federalista Europeo- Ennio Triggiani, professore emerito nell'Università degli studi di Bari A.Moro- Marco Zecchinelli, segretario della sezione di Pesaro-Fano.Modera l'incontro Gianni De Juliis, docente di Filosofia presso il liceo Scientifico di Trani.