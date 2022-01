"Trani", dal Brasile l'omaggio della compositrice Lea Freire

Il componimento presentato al Festival de Jazz do Capão 2021

Un omaggio a Trani, a quella terra che le è rimasta nel cuore dopo averla visitata qualche anno fa. La pianista e docente presso il Conservatorio Thais Lima Nicodemo da Sao Paulo do Brazil, Lea Freire, ha composto un brano intitolato "Trani" regalando note che fanno sognare. Il componimento per piano e flauto, dicevamo, nasce dopo il viaggio dell'artista brasiliana a Trani: suoni e sensazioni rimasti impressi nella mente dell'artista tanto da comporne un brano, presentato anche al Festival de Jazz do Capão 2021.