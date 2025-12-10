Ruth Whyte e i Gospel Italian Singers. <span>Foto credits</span>
Eventi e cultura

Trani, la magia del Gospel accende "Sere d'incanto": stasera l'atteso concerto con Ruth Whyte e i Gospel Italian Singers

Appuntamento alle 20:30 al Polo Museale per l'evento clou dell'11ª edizione della rassegna promossa dalla Fondazione S.E.C.A

Trani - mercoledì 10 dicembre 2025 Comunicato Stampa
La data da cerchiare in rosso sul calendario delle festività tranesi è arrivata. Questa sera, mercoledì 10 dicembre, la magia del Natale esplode in tutta la sua potenza emotiva nel cuore del centro storico. Nell'ambito dell'11ª edizione della rassegna "Sere d'incanto", promossa dalla Fondazione S.E.C.A., il Polo Museale si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più attesi della stagione: un grande concerto Gospel capace di unire culture, cuori e anime.

L'evento di stasera: energia "black" e spiritualità Alle ore 20:30, il silenzio di Piazza Duomo lascerà spazio al ritmo travolgente della musica dell'anima. Sul palco salirà una formazione d'eccezione: i Gospel Italian Singers, guidati dalla sapiente maestria del M° Francesco Finizio. A rendere la serata imperdibile sarà la presenza della guest star Ruth Whyte, vocalist afro-britannica dal timbro caldo e autentico. La sua energia contagiosa, unita all'esperienza di un ensemble di 13 artisti (tra cui otto voci potenti e tre musicisti dal groove irresistibile), promette di trasformare il concerto in un'esperienza vibrante, fondendo la sacralità dello spiritual con la forza della tradizione Gospel contemporanea.

Una rassegna che illumina Trani L'evento di stasera rappresenta il cuore pulsante di "Sere d'incanto", la manifestazione che anche quest'anno conferma la volontà della Fondazione S.E.C.A. di offrire alla città un Natale "da vivere e condividere". Tra concerti, laboratori e spettacoli, il Polo Museale e Piazza Duomo si sono trasformati in luoghi di luce e meraviglia, sospesi tra antico e contemporaneo, invitando famiglie e appassionati a riscoprire le radici della nostra cultura attraverso l'arte e la musica.

Info utili L'evento è realizzato in collaborazione con Regione Puglia, Universo Salute Opera Don Uva, Fondazione Megamark e Rete Musei di Puglia. Per verificare le ultime disponibilità o per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 0883.58.24.70 o scrivere a info@fondazioneseca.it. L'invito per questa sera è chiaro: lasciarsi avvolgere da un'atmosfera che scalda il cuore e aprire le porte all'incanto.
  • Polo Museale
