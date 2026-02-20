Consiglio Comunale
Trani, nasce un nuovo asse civico: intesa tra "Per la Puglia" e "Trani Futura" di Antonio Befano

Si apre una fase di confronto per costruire una futura coalizione fondata su stabilità, coesione e visione condivisa per la città

Trani - venerdì 20 febbraio 2026 15.49 Comunicato Stampa
In un momento di riflessione politica per la città, dopo undici anni di governo amministrativo, si apre a Trani una nuova fase di confronto e dialogo. L'intesa tra la lista Per la Puglia, rappresentata in Consiglio Comunale da Erika Laurora ed in Giunta Comunale dall' Assessora Irene Cornacchia, e il gruppo civico "Trani Futura" guidato dall'ex consigliere Antonio Befano segna l'avvio di un percorso che punta alla costruzione di una futura coalizione cittadina fondata su responsabilità, stabilità e visione condivisa.
L'intesa tra la lista Per la Puglia, rappresentata in Consiglio Comunale dalla consigliera Erika Laurora, e il gruppo civico rappresentato dall'ex consigliere comunale Antonio Befano apre a Trani una nuova fase di confronto e dialogo politico improntata alla responsabilità ed alla progettualità in chiave prospettica. Dopo undici anni di governo amministrativo, è fisiologico che la comunità viva un momento di riflessione. Al termine di ogni fase amministrativa è tempo di bilanci, di scelte e di riflessione su cosa si sarebbe potuto far meglio. È compito di chi ha avuto responsabilità di governo assumersi fino in fondo la responsabilità delle decisioni prese e delle questioni rimaste aperte. Il tempo che si apre oggi richiede maturità politica e capacità di costruire un percorso più ampio, fondato su equilibrio, trasparenza e metodo condiviso. In Giunta, l'assessora Irene Cornacchia rappresenta l'impegno diretto di Per la Puglia nell'azione amministrativa, portando avanti con senso delle istituzioni e professionalità il proprio incarico al servizio della comunità.

L'unione tra queste esperienze nasce con uno spirito chiaro: contribuire alla costruzione della futura coalizione cittadina mettendo al centro un'azione di governo che sia improntata sulla stabilità, sulla coerenza e sulla visione comune dei progetti da realizzare in favore della comunità cittadina. Riteniamo che Trani abbia bisogno di maggiore coesione politica, chiarezza nelle responsabilità, decisioni condivise e non frammentate, un metodo amministrativo capace di ascoltare ed includere, ma anche che sia veloce nell'affrontare le molte sfide che ci attendono. La strada da fare è molta. Le opere realizzate sono tante, quelle da portare a termine altrettante, ma c'è un nuovo cantiere di idee da sviluppare.

Il nostro contributo vuole essere un elemento di equilibrio e di sintesi, aperto al dialogo con tutte le forze che intendano costruire un progetto serio per la città. Trani ha la necessità di avere una classe dirigente con una nuova visione politico-amministrativa. La nostra comunità merita competenze, responsabilità e senso istituzionale. Sentiamo il dovere di continuare a sviluppare le enormi potenzialità che sono il vanto della nostra meravigliosa Città. Noi siamo pronti a fare la nostra parte assieme ai molti amici cittadini che, come sempre, ci onoreranno della loro fiducia. Trani Futura Il Presidente Antonio Befano - Per la Puglia La Consigliera Erika Laurora e l'Assessora Irene Cornacchia
