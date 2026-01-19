Confraternita di Sant’Anna - Trani. <span>Foto Davide Del Mastro</span>
Confraternita di Sant’Anna - Trani. Foto Davide Del Mastro
Religioni

Trani, nuovo corso per la Confraternita di Sant’Anna: Giuseppe Muciaccia eletto Priore

Definito il Consiglio Direttivo per il prossimo mandato. Unanime riconoscimento per l'uscente Giuseppe Di Tondo, nominato "Confratello di Saggezza"

Trani - lunedì 19 gennaio 2026 9.37
La Confraternita di Sant'Anna di Trani comunica con gioia l'avvenuta elezione del nuovo Consiglio Direttivo, l'organo chiamato a guidare la vita confraternale nel prossimo mandato all'insegna della fede, della devozione e del servizio attivo. Al vertice del sodalizio è stato eletto Giuseppe Muciaccia nel ruolo di Priore. La squadra che lo affiancherà nella gestione delle attività è così composta:
  • Priore: Giuseppe Muciaccia
  • Vice Priore: Carlo De Leonardis
  • Mastro: Nicola Valente
  • Vice Mastro: Gianluca Labroca
  • Cassiere Ordinario: Giandonato Mastrapasqua
  • Cassiere Speciale: Alessandro Simini
  • Segretario: Rocco Pappalettera
A completare l'organigramma, in qualità di Consiglieri, vi sono i confratelli: Giuseppe Di Tondo, Saverio Caressa, Vincenza Bucci, Francesca Scoccimarro, Pasquale Giannico, Antonio De Cillis, Alberto Laminafra, Maurizio Di Reda, Michele Di Cugno, Pietro Di Bello, Giovanni Pignataro, Davide Del Mastro, Salvatore Arno e Nicola Di Lernia.

Il passaggio di testimone e il riconoscimento Nel corso dei lavori, un momento particolarmente significativo ha riguardato la guida uscente. Il neo Priore Muciaccia ha proposto la nomina di Giuseppe Di Tondo a "Confratello di Saggezza". La proposta è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo e dai Padri Spirituali, come doveroso riconoscimento per il prezioso e generoso servizio svolto negli anni a favore della Confraternita.

Subito dopo l'elezione, il Priore Giuseppe Muciaccia ha voluto esprimere il suo sentimento di gratitudine: «Emozionato e onorato del ruolo che i confratelli mi hanno assegnato, chiedo a tutta la Confraternita di restare unita nella preghiera e nello spirito fraterno, affidando il nostro cammino alla protezione di Sant'Anna». A suggellare il nuovo inizio, è giunto anche il messaggio dei Padri Spirituali, don Gaetano Lops e don Nicola Grosso, che hanno rivolto al nuovo Consiglio Direttivo un sentito augurio di buon lavoro, affinché «Sant'Anna accompagni e illumini ogni passo nel segno della fede, della comunione e del servizio».tl@
Trani, nuovo corso per la Confraternita di Sant’Anna: Giuseppe Muciaccia eletto Priore
Trani, nuovo corso per la Confraternita di Sant’Anna: Giuseppe Muciaccia eletto Priore © Davide Del Mastro
  • Arcidiocesi di Trani
Altri contenuti a tema
L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie chiude il Giubileo: una festa di fede in Cattedrale L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie chiude il Giubileo: una festa di fede in Cattedrale Mons. D’Ascenzo ha presieduto la solenne celebrazione. Emozione per l’istituzione ad accolito del seminarista Aldo Di Gennaro
«Una Chiesa che vive tra la gente» il prossimo 28 dicembre la chiusura dell'anno giubilare «Una Chiesa che vive tra la gente» il prossimo 28 dicembre la chiusura dell'anno giubilare L’Arcivescovo D’Ascenzo invita la comunità a proseguire il cammino del Giubileo nello stile della prossimità e della speranza
D’Ascenzo ai giornalisti: «Il Natale ci ricorda che non siamo soli» D’Ascenzo ai giornalisti: «Il Natale ci ricorda che non siamo soli» Il tradizionale scambio di auguri con la stampa diventa occasione di bilancio e dell'annuncio di un nuovo servizio per la formazione permanente
Tempo di Avvento e di Natale, le celebrazioni presiedute dall'Arcivesco mons. D'Ascenzo Tempo di Avvento e di Natale, le celebrazioni presiedute dall'Arcivesco mons. D'Ascenzo Il calendario degli appuntamenti fino al 06 gennaio 2026
La Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie traccia la rotta pastorale: focus su Formazione, IA e Sinodalità La Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie traccia la rotta pastorale: focus su Formazione, IA e Sinodalità Ultimo incontro del Percorso Diocesano di Formazione (PDF) 2025 a San Magno
In attesa del Dio-che-viene: serata di spiritualità dell’Azione Cattolica diocesana a Trani In attesa del Dio-che-viene: serata di spiritualità dell’Azione Cattolica diocesana a Trani Martedì 2 dicembre, in Parrocchia Spirito Santo, un momento di riflessione per l'Avvento
Annunciato il progetto del nuovo Centro Pastorale Diocesano a Trani Annunciato il progetto del nuovo Centro Pastorale Diocesano a Trani L’ex Monastero di S. Giovanni, donato dalle monache clarisse, è in fase di ristrutturazione: arriva la raccolta di fondi per completare i lavori
A Trani-Barletta-Bisceglie la IX Giornata Mondiale dei Poveri A Trani-Barletta-Bisceglie la IX Giornata Mondiale dei Poveri Due giorni di eventi Caritas (15-16 novembre) sul tema "Sei tu, mio Signore, la mia speranza"
Il tranese Tedeschi vola a Milano per parlare di benessere dei lavoratori
19 gennaio 2026 Il tranese Tedeschi vola a Milano per parlare di benessere dei lavoratori
Legambiente Trani: il verde urbano è sicurezza, salute e futuro della città
19 gennaio 2026 Legambiente Trani: il verde urbano è sicurezza, salute e futuro della città
Trani, piccoli chef crescono: al Family Lab arriva lo "Speciale Pizza " per i bambini
19 gennaio 2026 Trani, piccoli chef crescono: al Family Lab arriva lo "Speciale Pizza" per i bambini
Trani, radici in scena: il Teatro Mimesis celebra i dialetti come servizio alla comunità
19 gennaio 2026 Trani, radici in scena: il Teatro Mimesis celebra i dialetti come servizio alla comunità
L’Adriatica Trani espugna Molfetta: vittoria, primo posto e titolo di Campione d’Inverno
19 gennaio 2026 L’Adriatica Trani espugna Molfetta: vittoria, primo posto e titolo di Campione d’Inverno
Il Fair Play di Andrea Ferri: quando la politica sa volare alto
19 gennaio 2026 Il Fair Play di Andrea Ferri: quando la politica sa volare alto
Trani, al Teatro Mimesis la memoria si fa teatro: in scena "Stelle di Cannella " di Helga Schneider
19 gennaio 2026 Trani, al Teatro Mimesis la memoria si fa teatro: in scena "Stelle di Cannella" di Helga Schneider
51
Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” a Trani: preoccupazioni per le condizioni dello stabile
18 gennaio 2026 Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” a Trani: preoccupazioni per le condizioni dello stabile
La Soccer Trani espugna Foggia: Cosmano battuta 1-3. I tranesi volano a +16
18 gennaio 2026 La Soccer Trani espugna Foggia: Cosmano battuta 1-3. I tranesi volano a +16
Sempre più studenti scelgono l’ora alternativa alla religione cattolica
18 gennaio 2026 Sempre più studenti scelgono l’ora alternativa alla religione cattolica
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.