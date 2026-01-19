Religioni
Trani, nuovo corso per la Confraternita di Sant’Anna: Giuseppe Muciaccia eletto Priore
Definito il Consiglio Direttivo per il prossimo mandato. Unanime riconoscimento per l'uscente Giuseppe Di Tondo, nominato "Confratello di Saggezza"
Trani - lunedì 19 gennaio 2026 9.37
La Confraternita di Sant'Anna di Trani comunica con gioia l'avvenuta elezione del nuovo Consiglio Direttivo, l'organo chiamato a guidare la vita confraternale nel prossimo mandato all'insegna della fede, della devozione e del servizio attivo. Al vertice del sodalizio è stato eletto Giuseppe Muciaccia nel ruolo di Priore. La squadra che lo affiancherà nella gestione delle attività è così composta:
Il passaggio di testimone e il riconoscimento Nel corso dei lavori, un momento particolarmente significativo ha riguardato la guida uscente. Il neo Priore Muciaccia ha proposto la nomina di Giuseppe Di Tondo a "Confratello di Saggezza". La proposta è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo e dai Padri Spirituali, come doveroso riconoscimento per il prezioso e generoso servizio svolto negli anni a favore della Confraternita.
Subito dopo l'elezione, il Priore Giuseppe Muciaccia ha voluto esprimere il suo sentimento di gratitudine: «Emozionato e onorato del ruolo che i confratelli mi hanno assegnato, chiedo a tutta la Confraternita di restare unita nella preghiera e nello spirito fraterno, affidando il nostro cammino alla protezione di Sant'Anna». A suggellare il nuovo inizio, è giunto anche il messaggio dei Padri Spirituali, don Gaetano Lops e don Nicola Grosso, che hanno rivolto al nuovo Consiglio Direttivo un sentito augurio di buon lavoro, affinché «Sant'Anna accompagni e illumini ogni passo nel segno della fede, della comunione e del servizio».tl@
- Priore: Giuseppe Muciaccia
- Vice Priore: Carlo De Leonardis
- Mastro: Nicola Valente
- Vice Mastro: Gianluca Labroca
- Cassiere Ordinario: Giandonato Mastrapasqua
- Cassiere Speciale: Alessandro Simini
- Segretario: Rocco Pappalettera
Il passaggio di testimone e il riconoscimento Nel corso dei lavori, un momento particolarmente significativo ha riguardato la guida uscente. Il neo Priore Muciaccia ha proposto la nomina di Giuseppe Di Tondo a "Confratello di Saggezza". La proposta è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo e dai Padri Spirituali, come doveroso riconoscimento per il prezioso e generoso servizio svolto negli anni a favore della Confraternita.
Subito dopo l'elezione, il Priore Giuseppe Muciaccia ha voluto esprimere il suo sentimento di gratitudine: «Emozionato e onorato del ruolo che i confratelli mi hanno assegnato, chiedo a tutta la Confraternita di restare unita nella preghiera e nello spirito fraterno, affidando il nostro cammino alla protezione di Sant'Anna». A suggellare il nuovo inizio, è giunto anche il messaggio dei Padri Spirituali, don Gaetano Lops e don Nicola Grosso, che hanno rivolto al nuovo Consiglio Direttivo un sentito augurio di buon lavoro, affinché «Sant'Anna accompagni e illumini ogni passo nel segno della fede, della comunione e del servizio».tl@