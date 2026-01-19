Trani, nuovo corso per la Confraternita di Sant’Anna: Giuseppe Muciaccia eletto Priore

Priore: Giuseppe Muciaccia

Giuseppe Muciaccia Vice Priore: Carlo De Leonardis

Carlo De Leonardis Mastro: Nicola Valente

Nicola Valente Vice Mastro: Gianluca Labroca

Gianluca Labroca Cassiere Ordinario: Giandonato Mastrapasqua

Giandonato Mastrapasqua Cassiere Speciale: Alessandro Simini

Alessandro Simini Segretario: Rocco Pappalettera

tl@

Lacomunica con gioia l'avvenuta elezione del nuovo Consiglio Direttivo, l'organo chiamato a guidare la vita confraternale nel prossimo mandato all'insegna della fede, della devozione e del servizio attivo. Al vertice del sodalizio è stato elettonel ruolo di Priore. La squadra che lo affiancherà nella gestione delle attività è così composta:, vi sono i confratelli: Giuseppe Di Tondo, Saverio Caressa, Vincenza Bucci, Francesca Scoccimarro, Pasquale Giannico, Antonio De Cillis, Alberto Laminafra, Maurizio Di Reda, Michele Di Cugno, Pietro Di Bello, Giovanni Pignataro, Davide Del Mastro, Salvatore Arno e Nicola Di Lernia.Nel corso dei lavori, un momento particolarmente significativo ha riguardato la guida uscente. Il neo Priore Muciaccia ha proposto la nomina di. La proposta è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo e dai Padri Spirituali, come doveroso riconoscimento per il prezioso e generoso servizio svolto negli anni a favore della Confraternita.Subito dopo l'elezione, il Prioreha voluto esprimere il suo sentimento di gratitudine: «Emozionato e onorato del ruolo che i confratelli mi hanno assegnato, chiedo a tutta la Confraternita di restare unita nella preghiera e nello spirito fraterno, affidando il nostro cammino alla protezione di Sant'Anna». A suggellare il nuovo inizio, è giunto anche il messaggio dei Padri Spirituali,, che hanno rivolto al nuovo Consiglio Direttivo un sentito augurio di buon lavoro, affinché «Sant'Anna accompagni e illumini ogni passo nel segno della fede, della comunione e del servizio».