Trani ospiterà una tappa del Battiti Live 2025 "on the road"

Ci sarà anche Trani tra le dieci città pugliesi che ospiteranno una tappa del Radio Norba Battiti Live "on the road". Le altre nove sono, invece, Taranto, Manfredonia, Andria, Ostuni, Galatina, Bitonto, Gallipoli, Bari e Mesagne. L'evento, divenuto ormai un appuntamento fisso dell'estate, prevede un live show con dj e animatori di Radio Norba, ma anche l'esibizione di un artista di caratura nazionale.La "performance on the road", poi, sarà successivamente trasmessa in diretta televisiva in una delle puntate del "Radio Norba Battiti Live" in onda prima su Telenorba e poi su Canale 5.