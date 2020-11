Trani, presentata la nuova Giunta dell'Amministrazione Bottaro

Social Video 8 minuti Presentazione della nuova Giunta: intervista agli assessori

E' stata presentata ufficialmente questa mattina a Palazzo Palmieri la Giunta dell'Amministrazione Bottaro-bis. Una giunta politica come è stata definita più volte dal sindaco Amedeo Bottaro, formatasi dopo un lungo periodo di trattative. Tra riconferme e nuove nomine vediamo nello specifico il suo assetto:(Ambiente, qualità della vita, igiene urbana, rapporti con Amiu SpA, agricoltura, pesca, diritti degli animali). «Continuerò a portare avanti quello che è stato già intrapreso dall'ex assessore Di Gregorio, oggi consigliere comunale. Continueremo con il porta a porta, faremo qualche piccola modifica sulla raccolta della plastica. La riqualificazione di Villa Bini sarà una delle mie priorità».(Servizi sociali, politiche giovanili e diritti dell'infanzia, istituti e iniziative di partecipazione attiva dei cittadini). «Speriamo di essere all'altezza. Mi aspetto dal terzo settore in particolare che instauri con me un rapporto duraturo e che possano trovare in me un canale privilegiato col Comune».(Pubblica istruzione, gestione e manutenzione dell'edilizia scolastica, cultura, personale). «Soprattutto a livello locale non si può più concepire la delega dell'istruzione senza il pieno coinvolgimento dell'edilizia scolastica questo perchè ad oggi, con l'emergenza sanitaria in corso, è emersa palesemente la necessità di adeguare gli spazi alla didattica e alle legittime necessità di studenti, collaboratori della scuola e famiglie».(vice Sindaco, Lavori pubblici, politiche abitative, infrastrutture e reti, servizi cimiteriali, rapporti con le società partecipate, politiche attive per la diversabilità). «Due deleghe quelle ai lavori pubblici e disabilità apparentemente scollegata ma in realtà non lo sono, dobbiamo portare a termine tutte le iniziative e progettualità messe in campo con la prima Amministrazione del centro-sinsitra. La disabilità è una delega che ha assunto finalmente un'autonomi rispetto le altre».(Patrimonio, demanio marittimo, darsena comunale, amministrazione condivisa dei beni comuni, osservatorio sulle barriere architettoniche).«Sicuramente una responsabilità nuova e molto stimolante per me, ringrazio il sindaco per aver riposto stima e fiducia nei miei confronti. Sicuramente mi accingo a svolgere questo compito tenendo ben presente la mia provenienza, ossia il mondo delle professioni tecniche essendo presidente dell'Ordine provinciale degli Ingegneri».(Affari generali, Affari istituzionali, Rapporti con il Consiglio comunale, innovazione tecnologica, attuazione del programma). L'assessore era oggi assente in aula e non è stato quindi possibile intervistarlo.(Attività produttive, commercio, artigianato, politiche per lo sviluppo, rapporti con i comitati di quartiere, pari opportunità, lotta alla violenza di genere e nei confronti dei minori). «Ci aspetta un lavoro duro e complesso perché la contingenza economica non è delle migliori però è anche vero che l'attività di programmazione in questo anno e mezzo l'abbiamo fatta».(Polizia locale, sicurezza del territorio, protezione civile, viabilità e parcheggi, manutenzione della viabilità, trasporto pubblico locale, contenzioso, trasparenza e legalità). «Un ruolo corposo che mi permetterà di lavorare in continuità con quanto fatto dall'Amministrazione precedente nel tentativo di fare bene e seguire la linea già correttamente data».(Bilancio, Tributi, servizi finanziari, rapporti con le società partecipate nei soli aspetti finanziari legati al bilancio comunale). «Un piacere essere riconfermato, è il risultato di un lavoro non mio solo ma di tutta la squadra. Ringrazio l'Amministrazione precedente per tutte le sue componenti, dalla giunta ai consiglieri. Abbiamo svolto un lavoro in sintonia e spero che anche questa volta riusciremo a formare una bella squadra che possa portare risultati, ognuno col suo ruolo».