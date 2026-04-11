Politica
Trani, oggi l'inaugurazione della sede elettorale di Marco Galiano, candidato sindaco del centrosinistra
Appuntamento in Via Mario Pagano alle ore 19:00. Interverranno Boccia, Bellanova, Bavaro e Morra
Trani - sabato 11 aprile 2026 7.26
Sabato 11 aprile, alle ore 19:00, sarà ufficialmente inaugurata la sede del comitato elettorale a sostegno del candidato Sindaco Marco Galiano. La sede, situata in via Mario Pagano n. 244, diventerà il punto di riferimento per il confronto con i cittadini e il centro operativo della coalizione in vista delle prossime consultazioni amministrative.
L'evento vedrà la partecipazione di figure di primo piano del panorama politico nazionale e regionale. Oltre al candidato Sindaco, prenderanno la parola autorevoli esponenti istituzionali per offrire il proprio contributo al dibattito:
L'evento vedrà la partecipazione di figure di primo piano del panorama politico nazionale e regionale. Oltre al candidato Sindaco, prenderanno la parola autorevoli esponenti istituzionali per offrire il proprio contributo al dibattito:
- Francesco Boccia – Senatore e Capogruppo del Partito Democratico al Senato;
- Teresa Bellanova – Già Ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- Nico Bavaro – Componente della Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana.
- Letizia Morra - Coordinatrice M5S
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