Trani, oggi l'inaugurazione della sede elettorale di Marco Galiano, candidato sindaco del centrosinistra

Francesco Boccia – Senatore e Capogruppo del Partito Democratico al Senato;

Teresa Bellanova – Già Ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Nico Bavaro – Componente della Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana.

Letizia Morra - Coordinatrice M5S

Sabato 11 aprile, alle ore 19:00, sarà ufficialmente inaugurata la sede del comitato elettorale a sostegno del candidato Sindaco Marco Galiano. La sede, situata in via Mario Pagano n. 244, diventerà il punto di riferimento per il confronto con i cittadini e il centro operativo della coalizione in vista delle prossime consultazioni amministrative.L'evento vedrà la partecipazione di figure di primo piano del panorama politico nazionale e regionale. Oltre al candidato Sindaco, prenderanno la parola autorevoli esponenti istituzionali per offrire il proprio contributo al dibattito:L'appuntamento sarà l'occasione per illustrare i pilastri della visione di città portata avanti da Marco Galiano: un progetto che punta su sostenibilità, innovazione e ascolto del territorio. Nel corso della serata, i rappresentanti della coalizione interverranno per condividere la prospettiva unitaria e gli obiettivi comuni del progetto politico. "Il comitato non sarà solo un luogo fisico, ma uno spazio aperto al dialogo," ha dichiarato Marco Galiano. "Vogliamo che questa sede sia la casa di tutti i cittadini che credono in una Trani più ambiziosa e solidale." La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.